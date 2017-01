Bettensteuer: : Hoteliers schlagen Alarm

vergrößern 1 von 2 Foto: Dewanger (2) 1 von 2

Flensburg | Kein schöner Anlass, aber vermutlich wird Hans-Peter Hansen zur Beerdigung erscheinen. Denn wenn die Tourismusabgabe im Finanzausschuss übermorgen zu Grabe getragen wird – und davon ist auszugehen –, hat das, so befürchtet er, auf die Mitgliedsbetriebe des Dehoga Schleswig-Flensburg, dem Hansen vorsteht, unmittelbare Auswirkungen.

Die Ängste beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband sind begründet. Denn mit dem Scheitern der ungeliebten Tourismusabgabe wird die „Bettensteuer“, die von Hotels sowie Vermietern von Ferienwohnungen eingefordert wird und eigentlich mit Beginn des Jahres abgeschafft werden sollte, unverhofft Wiederauferstehung feiern – und zwar in hochdosierter Form.

Während die Stadt mit der Beherbungsabgabe Einnahmen von 339 000 Euro (im Jahr 2015) erzielen konnte, erhoffte man sich durch die Tourismusabgabe fast das Vierfache dieses Betrages. „Es stehen Erwägungen im Raum“, so Hansen, „dass der Minderertrag über eine deutliche Ausweitung der eigentlich als befristetes Instrument angedachten Beherbergungsabgabe kompensieren zu wollen.“ Tatsächlich heißt es in der Vorlage der Verwaltung: Mit Rücksicht auf die vertragliche Verpflichtung der Stadt Flensburg im Rahmen der Konsolidierungshilfe einen Betrag von 850 000 Euro einzunehmen, müsste der Differenzbetrag zur weiter erhobenen Beherbergungsabgabe, durch Einsparungen oder durch Ertragsverbesserungen an anderer Stelle erbracht werden.“

Hansen hat deshalb einen „Brandbrief“ an die Ratsfraktionen verfasst, in dem er darum bittet, vor einem Beschluss noch einmal ins Gespräch zu kommen, weil dies kein Weg sei, die Stadt Flensburg touristisch nach vorn zu bringen. „Es ist eine Ungleich-Behandlung von momentan 140 Betrieben, die die Differenz zur geplanten Tourismusabgabe jetzt auch noch tragen müssen.“ Zum Leidwesen Hansens ist die Resonanz auf sein Schreiben äußerst überschaubar. Bislang gab es nur unverbindliche Kontakte mit der FPD und dem SSW. „Die anderen Fraktionen erachten es noch nicht einmal für nötig, überhaupt zu antworten.“

Dafür aber haben sie Anträge für den Finanzausschuss vorbereitet. So wollen etwa CDU, SPD, SSW und WiF nach Aufhebung der Beschlüsse zur Einführung der Tourismusabgabe die Satzung zur Bettensteuer dergestalt anpassen, dass ein einheitlicher 7,5-prozentiger Satz auf die Übernachtungspreise festgelegt wird, „mit dem Ziel, Erträge von mindestens 450 000 Euro zu erzielen“.

Die Grünen gehen mit einem eigenen Antrag an den Start, nach dem an der vorliegenden Satzung zur Tourismusabgabe festgehalten werden solle – allerdings mit einem veränderten Abgabesatz.

Es gibt eine weitere theoretische Option: Sollte man sich entschließen, die Tourismusabgabe erst 2018 einzuführen, würde die Beherbergungsabgabensatzung für 2017 unverändert bestehen bleiben. Diese Maßnahme läge zeitlich noch in der zweiten Phase des mit dem Land geschlossenen Konsolidierungshilfevertrages (2016-2018). „Das für das Jahr 2017 vereinbarte Konsolidierungsvolumen würde gleichwohl erreicht werden“, heißt es in der Vorlage.

Eine Erhöhung der Bettensteuer will der Dehoga nicht hinnehmen. Als Verband könne man dies seinen Mitgliedern nicht vermitteln, nachdem man im Jahr 2012 vehement für den damaligen Kompromiss geworben habe – im Vertrauen darauf, dass sich alle Seiten daran halten. „Aber verbunden mit der deutlichen Aussage“, so Hansen, „dass es sich um eine überschaubare Übergangsphase handelt. Wir möchten daher noch einmal an die im Herbst 2012 abgegebenen Zusagen appellieren.“