Jugendprojekt in Flensburg : Himmelblaue Helme für Rampensäue

Dirk Dillmann muss nicht zum Arzt gehen. Manche seiner Visionen sind schließlich schon wahr geworden. In diesem Jahr sind er und seine Sportpiraten seit 15 Jahren im Norden der Stadt aktiv und sichtbar, erst mit dem Dirt Park, dann mit dem Skatepark, der als außerschulischer Lernort anerkannt ist.

Als er Akrobatik und Ambiente dort zum ersten Mal sah, sei er „hin und weg“ gewesen, begeistert auch von der Disziplin, erinnert sich Björn Geertz, seit zwei Jahren Geschäftsführer der Handwerkskammer Flensburg. Bei den Sportpiraten finden Jugendliche unterschiedlicher Schichten und unterschiedlichen Alters eine „Anlaufstelle“. Und „weil wir das Projekt gut finden“ und es „nicht immer Handball oder Fußball sein muss“, unterstützt die Kammer die Sportpiraten. „Talente fördern“ und „Wallride statt Wallstreet“ steht auf den Plakatwänden der Handwerkskammer, vor denen die jungen Leute im Skatepark auf BMX-Rädern oder Skateboards halsbrecherisch die Halfpipes rauf und runter rasen. Die Stellwände machten den Anfang der Kampagne, „jetzt kommt kein Deckel, aber ein Helm drauf“, erklärt Andreas Haumann augenzwinkernd, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Handwerkskammer. Gestern brachten er und Björn Geertz 50 himmelblaue Helme mit Logo der Sportpiraten für die Jungs und Mädchen. „Rampensau“ steht keck und magentafarben auf der Front. Rund 50 Euro koste ein Helm, weiß Geertz.

Experten-Urteil der zwölfjährigen Eileen, die seit zweieinhalb Jahren BMX fährt: „Ein cooler Helm.“ Sie, die zehnjährigen Zwillinge Ceyla und Leyla und auch die anderen Kinder tragen zumeist ihre eigenen Helme, die himmelblauen Spenden kommen im Verleih-Container zum Einsatz, sagt Dillmann, wenn Klassen kommen.

Nicht zuletzt sei die Aktion Imagewerbung, sagt Björn Geertz und mit Blick auf die Kids vom Skatepark Alter Schlachthof: „Das ist genau die Zielgruppe, die wir erreichen wollen.“ Das Handwerk „war mal verstaubt“, sei längst modern, angefangen bei der Digitalisierung. Viele junge Leute wüssten gar nicht, wie viele Richtungen es gebe. Die Farben der Helme erinnern nicht zufällig an die aktuelle bundesweite Handwerkskampagne. In deren Mittelpunkt stehen junge Leute.

Übergabe war in der Halle mit der Adresse Neustadt 21. Sie befindet sich versetzt zwischen zwei Einkaufsmärkten gegenüber der Walzenmühle. Die Temperaturen in dem Gebäude, das unter anderem mal als Busdepot diente, sind so frostig wie draußen. Aber es ist trocken. Die verschiedenen Rampen in der großzügigen Halle sind selbst gebaut – ein Projekt der gemeinnützigen Rampenbau Company der Sportpiraten; das Bauwerk in der Mitte aus Holz sei sogar „generationenübergreifend“ entstanden, berichtet Dirk Dillmann. Eltern haben hier mit ihren Kindern gewerkelt. Allerdings habe er schon bei der Planung gesehen, dass die Rampe zu anspruchsvoll zu fahren sein würde. Inzwischen haben das die Erbauer eingesehen und „müssen nochmal ran“, erzählt Dillmann, wie im richtigen Leben.

Die Flensburger Rampenbauer arbeiten mit Profis zusammen und lassen regelmäßig Expertise aus Hamburg kommen, damit die halben Röhren sicher sind. Geplant werde zunächst mit Lego und Knetmasse, die Zeichnungen danach kritisch beäugt und angepasst, die Rampen werden in Norderstedt vorgefertigt – und die Montage in Flensburg mit den Kids dauere nochmal eine Woche bis zehn Tage, erzählt Dirk Dillmann. Im Februar findet das nächste Seminar für Jugendliche in der Handwerkskammer statt, bei der ihnen die richtige Handhabung von Werkzeugen vermittelt werden soll.

Die Halle im Herzen der Neustadt hat der Sanierungsträger vermittelt. „Bis zum Abriss dürfen wir sie nutzen“, sagt Dirk Dillmann und denkt natürlich um die Ecke. Man müsste die Kosten des Abrisses denen einer Sanierung gegenüberstellen – und abwägen. Die Halle mit dem Eingangsgebäude der Alten Deutschen Bank, wo es Sanitäranlagen gibt und Platz für ein Bistro wäre, sinniert Dillmann, würde sich hervorragend für die Jugendarbeit der Sportpiraten eignen.

von Antje Walther

erstellt am 06.Jan.2017 | 08:00 Uhr