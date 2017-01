Weihnachtsbilanz in Flensburg : Hilfe im Advent klettert über 60.000 Euro

1 von 1 Foto: dewanger 1 von 1

Die Hilfe im Advent – dieses Jahr sowohl Hilfsaktion für Kinder und Familien als auch für ältere Menschen in Notlagen – hat zum Jahresende die nächste Hürde genommen. Der Verein Schutzengel, der Kinderschutzbund, der Kinderhospizdienst beim Katharinen-Hospiz am Park und der Bürgerfonds „Flensburg hilft“ von Diakonischem Werk, Stadt und Tageblatt haben sich zum dritten Mal zusammengetan, um Menschen in Notlagen in Flensburg und Umgebung helfen zu können. Und alle beteiligten sozialen Einrichtungen haben Grund zur Freude: Vor dem Jahreswechsel waren bereits rund 60 800 Euro für die vier Einrichtungen im Topf der Hilfe im Advent.

Diese Spenden gingen vor Silvester ein: Helga Sorgalla 30 Euro; Gerhard Lange 50 Euro; Wolfgang Carstensen 50 Euro; Agnes und Gerd Kuhrau 100 Euro; Kerstin Scheder 100 Euro; Getha Hansen 100 Euro; Brigitta u. Marten Hansen 150 Euro; Hans-Joachim Kreher 250 Euro; Ralf-Detlef Strohbach 500 Euro; Angelika u. Karsten von Brehm 1000 Euro; Erna Anstett, Mittelangeln 30 Euro; Volker Petersen 30 Euro; Barbara u. Albert Reinberg 50 Euro; Familie Bischof 50 Euro; Gertrud u. Hans-Dieter Nitsch 50 Euro; Inge Schedler 50 Euro; Marianne u. Hans-Joerg Rinio 100 Euro; Sonja u. Norbert Limberg 100 Euro; Matthias Schwarzer 150 Euro; MNTS GmbH & Co. KG Harrislee 2500 Euro; Gabriele u. Jens Repenning 20 Euro; Gretel Otzen 20 Euro; Brig Breuer-Petersen 30 Euro; Petra u. Rolf-Michael Bittner 50 Euro; Regina Nissen 100 Euro; Anneliese u. Michael Mollenhauer 100 Euro; AXA GV Dirk Klinger 150 Euro; Heide Brantsch 234,50 Euro; Anja Schoene 250 Euro; Frank Elkjer Schmidt-Poppe 300 Euro; Müller & Partner mbB Wirtschaftsprüfer Steuerberater 1000 Euro; Anke u. Hans Jürgen Henningsen 50 Euro; Dr. Sabine Carin Deissner 50 Euro; Marina Schütz 50 Euro; Regina u. Hans Rüdiger Jessen 50 Euro; Anke u. Dietmar Kraus 100 Euro; Rosa Woldmann 100 Euro; Gerd Mannchen 100 Euro; Frauke u. Werner Christiansen 100 Euro; Helga Simon 100 Euro; Cornelia Steinhausen 100 Euro; Annemarie Heckelmann 100 Euro; Christa Franke 200 Euro; Frauke Bendixen 440,16 Euro; Rolf Müller 1000 Euro. Hinzu kommt eine größere Zahl von Spendern, die nicht genannt werden möchten.



von Carlo Jolly

erstellt am 02.Jan.2017 | 23:46 Uhr

