Diamanthochzeit in Flensburg : „Highlife“ nach 60 Jahren Ehe

Wenn man das Wohnzimmer der Plagemanns betritt, fallen sofort die vielen Bilder überall im Raum ins Auge. Die große Familie sei ihr A und O, sagt Rolf Plagemann mit sichtbarer Freude. Das Ehepaar Helga und Rolf Plagemann lernte sich 1954 kennen. Zu der Zeit arbeitete Rolf Plagemann als Schlachter in der Schlachterei Rösner in Harrislee und Helga war dort im Haushalt tätig. Im Verlauf der weiteren Jahre trafen sich die beiden, so oft es möglich war, zu Kinobesuchen oder um „auch mal den ein oder anderen Schluck zu trinken“, wie Helga Plagemann es beschreibt. 1957 gaben sie sich schließlich das Ja-Wort. Nach 60 Jahren Ehe feiern sie nun ihre Diamant-Hochzeit.

Während Rolf täglich zur Arbeit ging, kümmerte Helga sich um ihr Zuhause und die vier Kinder. Ihre Ehe sei meist reibungslos verlaufen, versichern sie. „Streitigkeiten gehörten dazu, da sind wir jedoch gut durchgekommen.“ Auf die Frage nach dem schönsten Erlebnis in all den Jahren denken beide nach – doch bleiben die Antwort schuldig. Ihr Leben sei insgesamt ohne größere Komplikationen abgelaufen, was Helga für das Wichtigste hält. „Heute noch 60 Jahre lang verheiratet zu sein, das schaffen nicht viele“, so Rolf. Ihr Tipp für eine lange Ehe seien ihre Kinder, da diese „die Ehe stärken“. Morgen wird mit Familie und Freunden gefeiert. Rolf beschreibt es freudig mit „highlife“.

von Joachim Pohl

erstellt am 19.Jan.2017 | 08:48 Uhr