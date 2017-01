Nachbarschaftsstreit in Flensburg : Hier sind Kinder nicht erwünscht

1 von 1 Foto: Dommasch 1 von 1

Der Trögelsbyer Weg in Engelsby. Wohnblock reiht sich an Wohnblock. Wenig Grün. Immerhin: Es gibt Rasenflächen zwischen den Mehrfamilienhäusern, auf denen Kinder toben, Versteck oder Fußball spielen könnten. Dürfen sie aber nicht. Das Ehepaar D. hat etwas dagegen – es ist ihm zu laut.

Die lärmempfindlichen Anwohner haben juristisch durchsetzen lassen, dass zwei Schilder vor ihrem Balkon und auf der anderen Seite vor ihrer Küche aufgestellt wurden: „Das Ballspielen ist untersagt“, heißt es darauf. Auftakt zu einem klassischen Nachbarschaftsstreit – in dem die Beteiligten allesamt der Redaktion bekannt sind, aber anonym bleiben wollen.

Es sind Schilder mit Symbolwert, die ausdrücklich auch Kinder ansprechen, die noch nicht lesen können – kleine Kinder. Ein durchkreuzter Ball lässt keine Missverständnisse zu. Nachbarn sind fassungslos. „Eine Frechheit! Es ist unverschämt, die Kleinen in Wohnanlagen per Gerichtsbeschluss auszugrenzen. Wo sollen sie denn hin?“ Ein Mieter, der schon seit 30 Jahren hier wohnt, schildert einen Vorfall, bei dem sein Enkel, gerade einmal sieben Jahre alt, von dem Ehepaar, „das im Sommer jeden Tag auf dem Balkon verbringt“, so sehr angeschrien worden sei, „dass er weinend nach Hause lief“. Der Grund: Er spielte mit anderen Jungs Versteck.

Und er verweist auf eine kinderreiche Familie nebenan, die sich mit einer kleinen Wohnung begnügen muss. „Sollen sie dort nun aufeinander hocken, vor dem Fernseher oder dem Computer?“ Eine Sandkiste mit einem in die Jahre gekommenen Spielgerüst grenzt an die Häuser, ein Spielplatz liegt einen knappen Kilometer entfernt. Doch beides ist zum Ballspielen denkbar ungeeignet.

Jörn Wilhelmsen ist Objektbetreuer der Häuser Trögelsbyer Weg 64 bis 88. Er hat die Schilder im Auftrag der Hausverwaltung – der Noctua advisors GmbH – montieren müssen. „Ganz ehrlich, ich habe es nicht gern getan“, sagt er. „Es ist ein grässliches Schild.“ Er habe selbst Kinder und könne so eine rigorose Maßnahme nicht nachvollziehen. Es habe sich jedoch keinesfalls um reine Willkür der Hausverwaltung gehandelt, betont er. „Sie ist gerichtlich dazu aufgefordert worden.“

Die betroffenen Häuser gehörten einst der BIG Heimbau, gingen dann ins Eigentum der Deutschen Annington über und wechseln dieser Tage erneut den Besitzer. Wilhelmsen betreut eine weitere Anlage an der Richard-Wagner-Straße. Auch dort wurden entsprechende Schilder platziert. „Aus gutem Grund“, sagt er, „denn in diesem Fall war der Rasen durch ältere Fußballspieler regelrecht umgepflügt, das Buschwerk beschädigt.“

Das zu vermeiden ist Ziel der Eheleute D. Man habe, erzählen sie, zunächst erfolglos den Dialog mit Kindern und Eltern gesucht, dann den Mieterbund und später einen Anwalt eingeschaltet. Das Fußball spielen sei seit jeher durch die Hausordnung untersagt. „Doch niemand hält sich daran.“ Die Eltern seien vielmehr froh, ihre Sprösslinge aus der Wohnung zu haben. „Sie sollen ja auch frische Luft kriegen. Aber manchmal jagen hier über 20 Kinder hinter dem Ball her. Und nach Feierabend kommen die Väter noch dazu!“

Der Lärm sei nervtötend, doch wenn man sich darüber beschwere, werde man noch beschimpft oder verhöhnt, etwa mit den Worten: „Machen Sie doch die Fenster zu, oder stopfen Sie sich Stöpsel in die Ohren.“ Familie D. versteht nach eigenem Bekunden, dass Eltern ihre Kinder beim Spielen gern im Blick behalten wollen. „Aber dann müssen sie sich auch mal hin zum nächsten Bolzplatz bequemen, zum Beispiel an der Schule Engelsby oder an der Mozartstraße.

Eine Einigung ist nicht in Sicht. Eine Mieterin schlägt sich ebenfalls auf die Seite der Kinder. „Man kann nur so reagieren“, sagt sie, „wenn man selber keine hat.“

von Gunnar Dommasch

erstellt am 16.Jan.2017 | 08:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen