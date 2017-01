Deutsches Haus in Flensburg : Heimspiel für Simone Lange

1 von 1 1 von 1

Lampenfieber hatte sie keines, sagte sie hinterher. Flensburgs neue Oberbürgermeisterin, nach über 730 Jahren die erste Frau in diesem Amt, absolvierte ihre Premiere auf dem Neujahrsempfang souverän. Lange setzte Weltoffenheit, Zusammenarbeit, Entwicklung, Bildung, Gleichstellung von Mann und Frau als Themen ihrer Amtszeit. Gut 2000 Gäste, gefühlt deutlich mehr als in den Vorjahren, waren ins Deutsche Haus gekommen, um den traditionellen Bürgerempfang mit der neuen Verwaltungschefin zu verbringen.

Für die Flensburgerin war es ein Heimspiel. Zunächst als Kommunalpolitikerin und dann als Landtagsabgeordnete war sie viele Jahre Stammgast dieses Treffens von Einwohnern, Politik, Ehrenamt und lokaler Kultur. „Das Gefühl heute auf der Bühne war das Gleiche wie sonst auch“, meinte sie nachher. „Vor meiner ersten Mitarbeiterversammlung im Rathaus hatte ich mehr Lampenfieber.“

Lange umarmte in ihrem Redebeitrag geschickt den Teil der Flensburger, der gerne einen anderen Oberbürgermeister an ihrer Stelle gesehen hätte. „Ich lade Sie ganz herzlich ein, mit uns die kommenden sechs Jahre zu gestalten“, meinte sie. Und wohl nicht zufällig folgte ihrer Zukunftsvision der neue Imagefilm „Flensburg liebt Dich“, den Hans Dethleffsen vom Verein „Die schönste Förde der Welt“ vorstellte.

Wie der Film setzt auch Lange den drängenden Zeitfragen weltweit wuchernder nationaler Egoismen das Modell einer offenen Stadt entgegen. „Wir sollten europäische Stärke demonstrieren, weil auch Flensburg und die Region Europa sind“, so Lange. Mit Blick auf Hochschule und Universität, auf weltweit agierende Flensburger Unternehmen sei jede sich wieder aufbauende Grenze eine unnötige Barriere. Enge Zusammenarbeit und gute Beziehungen zu Flensburgs Partnern sind für Simone Lange aber Grundelemente ihrer künftigen Arbeit. Vehement warb sie auch für die – in Flensburg wegen der Finanzierung umstrittenen – Kita-Offensive. „Das ist ein wichtiger und sehr verantwortungsbewusster Schritt in eine gute Zukunft!“, warb sie. Die Gesellschaft stehe in der Verantwortung, Kindern eine Stadt zu bieten, in der sie zu klugen, starken und kritischen Menschen heranwachsen können.

Diese Entwicklung haben Flensburgs Petuh-Tanten Hilke Rudolph und Nazli Süchting alias Fru Christiansen und Frau Karagüs bereits erfolgreich abgeschlossen – ganz ohne Kita-Offensive. Die beiden Damen ließen scharfzüngig das abgelaufene kommunale Jahr 2016 Revue passieren. Dass sie nicht mit allem einverstanden waren, ließ sich schon daraus rückschließen, dass Fru Christiansen ein „Amt für Fehlentwicklungen“ am Werk wähnt. Zum Beispiel mit Blick auf Ruhezonen an der Schiffbrücke („ist doch schön und dann sitzen bei brausendem Verkehr“), oder beim 750 000 Euro teuren Hundehaufen-Platz an der Harniskaispitze, auch bei den Super-Kitas, beschlossen ohne sie bezahlen zu können („Liebe, sind die tumpig?“), beim Radschnellweg auf dem Bahngleis und vielem mehr. Am Ende war wohl doch nicht das Amt für Fehlentwicklung („Liebe, das heißt hier Innovation!), sondern ein Amt für sinnlose Geldverschwendung tätig, glaubt jedenfalls Frau Karagüs. Einig sind sich beide, dass auf die neue Oberbürgermeisterin viel Arbeit wartet. Auch kulturell. Auf dem nächsten Bürgerempfang könnte Simone Lange den Petuh-Part womöglich selbst bestreiten. „Wir können gehen bei und lernen sie das“, waren sich die Damen einig. Gut möglich, das Lange beim nächsten Mal auf dieser Bühne dann doch Lampenfieber hat. Seite 10: Der Empfang in Bildern



von Holger Ohlsen

erstellt am 30.Jan.2017 | 05:32 Uhr

