Flensburger Handwerkerfrühschoppen : Handwerk wettert gegen den ungebrochenen Studier-Trend

Auch in seiner 30. Ausgabe zeigte sich Flensburgs traditionsreicher Handwerkerfrühschoppen als zentrales gesellschaftliches Ereignis zu Jahresbeginn. Kreishandwerksmeister Günther Görrissen begrüßte zahlreiche Entscheidungsträger aus Handwerk, Handel und Behörden, vor allem aber viele Kommunalpolitiker, die Bundestagsabgeordnete Sabine Sütterlin-Waack sowie vier Landtagsabgeordnete.

In seiner Rede ließ der Kreishandwerksmeister Eckdaten Revue passieren, die Gesellschaft wie Handwerk seit 1988 maßgeblich verändert hätten. Positiv wertete er die Entwicklung der Innungsvereinigung ‚Kreishandwerkerschaft‘ vom Viererteam in einem Hinterhof zu einer Vertretung des Handwerks mit eigener Liegenschaft am Harnis, das ein breites Bildungsangebot und überbetriebliche Ausbildungsstätten betreibt. „Wenig verändert haben sich unsere Sorgen hinsichtlich fehlenden Nachwuchses, Angriffe auf die Handwerksordnung, Bürokratiewahn, unzureichender Infrastruktur sowie mangelhafter Bildungspolitik.“

Deutliche Kritik übte er an der Einführung der Ich-AGs, die längst Geschichte seien und statt Jobs zu schaffen zu massenhaften Insolvenzen von „Jungunternehmern“ geführt hätten. Dieses Scheitern sei vorhersehbar gewesen. „Auch die Aufweichung der Handwerksordnung mit Wegfall des Meisterzwangs in vielen Bereichen hat im Handwerk großen Schaden angerichtet.“ Als abschreckendes Beispiel nannte Görrissen die Fliesenleger, die es in großer Zahl gebe, jedoch mit mangelnder Arbeitsqualität und ohne Ausbildungsbereitschaft. „Hier muss schnellstens gegengesteuert werden“, warnte er. Ein Ja zum Meister stärke auch das bewährte duale Ausbildungssystem.

Seit Anbeginn des Handwerkerfrühschoppens mahne das Handwerk eine bessere Infrastruktur an: „Aber was passiert nördlich des Autobahnkreuzes Kiel? Nichts!“ Bund und Länder schöben sich die Schuld gegenseitig zu, die Landesregierung plane nur von Wahl zu Wahl. Ministerpräsident Albigs Regierung habe klare Ideen, wie die Infrastruktur bis 2030 wieder in Ordnung zu bringen sei. Neue Projekte habe sie beim Bundesverkehrsministerium jedoch nicht angemeldet, weil nicht genügend Ingenieure für die Planung zu finden und angemessen zu bezahlen seien. Angeblich sei auch die Bauindustrie komplett ausgelastet, mehr Nachfrage würde demnach zudem die Preise steigen lassen. „Wenn wir unternehmerisch so denken und handeln würden, gäbe es uns nicht lange“, sagte Görrissen und forderte endlich zeitnahe infrastrukturelle Maßnahmen für den „abgehängten“ Norden des Landes.

Mit der Bildungspolitik ging Görrissen ebenfalls hart ins Gericht. Auch wenn Bildung unterschiedlich geregelte Ländersache sei, solle das System bundesweit vergleichbar sein. Jungen Menschen und ihren Eltern werde vorgegaukelt, dass nur Abitur und Studium erstrebenswert seien. Dagegen stehe, dass über 30 Prozent ihr Studium abbrächen, bei Informatikern sogar 70 Prozent. Sinnvoller sei eine schulische und betriebliche Ausbildung und bei Befähigung das Studium. So bekämen die Hochschulen gereifte Anfänger, die Wirtschaft Azubis, Arbeitskräfte und letztlich dringend benötigte Betriebsnachfolger. „Die Bildungspolitik muss endlich begreifen, dass eine betriebliche Ausbildung im dualen System eine ausgewogene Berufsbildung im Land sichert und den Kommunen damit stabile Gewerbesteuern“, betonte Günther Görrissen.

Unter den zahlreichen Gästen waren auch Hans-Martin Rump von der Arbeitsagentur sowie Claudia Remark vom Jobcenter. Auf das Thema Bildungspolitik angesprochen sagten sie: „Wir wissen, welchen Stellenwert Kompetenz durch berufliche Erfahrung und Fortbildung hat und nicht zwingend durch ein Studium“, so Rump. „Es kommt darauf an, dass jeder nachhaltig seine Berufung findet, zu deren Orientierung wir viele praktische Angebote vorhalten, auch zum Ausprobieren. Etwa 2200 Menschen integrieren wir in sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze im Jahr“, sagte Claudia Remark.

von Rainer Fischer

erstellt am 30.Jan.2017 | 11:41 Uhr

