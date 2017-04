Prozess in Flensburg : Baby wurde totgeschüttelt: 28-Jähriger muss jahrelang in Haft

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Flensburg | Er hob nicht einmal den Kopf, als der Richter am Dienstag das Strafmaß verkündete. Ein 28-jähriger Mann aus Rüde (Mittelangeln) ist vom Flensburger Landgericht wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu fünf Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er am 19. Juni 2015 den 18 Wochen alten Sohn seiner ehemaligen Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung so „massiv und gewalttätig“ geschüttelt hatte, dass in der Folge der sofortige Hirntod eintrat.

Der Angeklagte hatte sich während der gesamten Verhandlung mit keinem Wort dazu geäußert, wie es zum Tod des kleine Jamie gekommen war. Er verfolgte die Plädoyers und die Urteilsbegründung schweigend und mit gesenktem Kopf. Nur gelegentlich wanderte sein Blick kurz zu der großen Milchglasscheibe hinter den Richtertisch. In der Vernehmung durch die Polizei hatte der Angeklagte kurz nach der Tat zunächst behauptet, Jamie sei von Sofa gefallen, später gab er an, das Kind sei ihm vom Arm gerutscht. Beide Aussagen wurden aber von einem Gutachter widerlegt: Die Hirnverletzungen, an denen der kleine Jamie letztlich gestorben war, seien eindeutig durch massives Schütteln hervorgerufen worden und können auch nicht durch ältere Verletzungen ausgelöst worden sein, wie zwischenzeitlich ein Radiologe ausgesagt hatte. Die Symptome des Schüttelns, Schnappatmung, Bewusstlosigkeit seien bei dem Kind eindeutig an jenem 19. Juni aufgetreten, sagte der Experte. Zudem hatte die Obduktion ergeben, dass der kleine Jamie vor der Tat gesund war. Die Hauptverhandlung hatte ergeben, dass der Angeklagte zur fraglichen Zeit mit dem Kind allein im Haus war. „Wir gehen davon aus, dass der Angeklagte das Kind gepackt und massiv und mehrfach geschüttelt hat, was letztlich zum Tode führte“, sagte der Richter.

Ungeklärt blieb die Frage, nach dem Grund. Warum musste Jamie sterben? „Wir wissen nicht, wie es innerhalb weniger Minuten zu solch einer Situation kommen konnte“, sagte der Richter. Als typisch werde beispielsweise eine Situation bezeichnet, in der ein gestresster oder völlig überforderter Mann durch das anhaltende Geschrei eines Kindes die Kontrolle verliere. Das sei in diesem Fall aber anders gewesen. „Der Angeklagte war allein mit Jamie, seine Frau mit den drei älteren Kindern unterwegs. Das war für ihn eher eine Luxus-Situation, sollte man meinen.“

Der Verteidiger hatte gleich zu Beginn des letzten Verhandlungstages noch einmal versucht, seinen Mandanten zu einem Geständnis zu bewegen. Das 20-minütige Gespräch unter vier Augen aber verlief ebenso erfolglos wie alle vorherigen Versuche des Verteidigers, mit seinem Mandanten über den Tatabend zu sprechen. „Auch mir gegenüber hat sich der Angeklagte verschlossen gezeigt“, gab er zu, „auch für mich ist vollkommen im Dunkeln geblieben, was an jenem Tag geschah. Vielleicht kann er einfach nicht über das sprechen, was geschehen ist.“

Bei der Bemessung der Strafe folgte das Gericht der Einschätzung der Staatsanwalts, der die Tat in die Nähe eines Totschlags gerückt und fünf Jahre Haft gefordert hatte. „Wer ein Baby derart massiv schüttelt, weiß, dass er dem Kind erheblichen Schaden zufügen kann“, erklärte der Richter. „Der wehrlose kleine Mensch hatte keine Chance.“

Das Gericht zeigte sich allerdings auch überzeugt davon, dass der Angeklagte das Kind nicht töten wollte und seinen Tod auch nicht billigend in Kauf genommen hatte. Das Gericht sprach vielmehr von einem „Augenblicksversagen“. Als Gründe für diese Einschätzung wurde unter anderem die Tatsache genannt, dass er sofort alles unternommen habe, um das Kind noch zu retten. Wie berichtet, war der Angeklagte mit dem Baby auf dem Arm in die Dorfmitte gelaufen, wo die Vorbereitungen auf ein Feuerwehrfest im vollem Gange war. Die Retter hatten sofort eine Reanimation eingeleitet und den Notarztwagen gerufen – aber die Hilfe kam zu spät. Jamie war nicht mehr zu retten.

Während der Angeklagte auch das Urteil scheinbar ungerührt zur Kenntnis nahm, verfolgte die Mutter des toten Jamie, die als Nebenklägerin auftrat, das Geschehen mit Tränen in den Augen. „Kein Urteil, das hier gesprochen werden kann, bringt Jamie wieder zurück“, sagte ihr Anwalt.

von Gero Trittmaack

erstellt am 25.Jan.2017 | 06:00 Uhr

