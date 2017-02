Flensburg und Harrislee : Gymnasium oder Gemeinschaftsschule?

1 von 1 Foto: marcus Dewanger 1 von 1

Mit den Informationstagen der weiterführenden Schulen in Flensburg und Harrislee ab kommenden Montag geht der Entscheidungsprozess für die 521 Viertklässler an den zehn Flensburger Grundschulen und viele weitere aus dem Umland in die heiße Phase. Die entscheidende Frage: Welche Schule ist die richtige für mein Kind? Dabei können Eltern in Flensburg und Umgebung aus einem breiten Angebot wählen: vier Gymnasien, von denen das Fördegym als einziges das neunjährige Abitur anbietet, zwei Gemeinschaftsschulen mit und drei ohne Oberstufen mit ihren ganz eigenen Schwerpunkten sowie die rege Zentralschule Harrislee am Stadtrand, die dieses Jahr in der Endrunde um den Deutschen Schulpreis kämpft.

Zwei Entwicklungen könnten manchen Schulleiter nervös machen. 521 Grundschulabgänger bedeuten in der Stadt einen Rückgang um 54 gegenüber dem Vorjahr. Die Frage: Kann diese Lücke durch dadurch geschlossen werden, dass mehr Kinder aus dem Umland oder aus den privaten dänischen und deutschen Schulen an die weiterführenden Schulen in der Stadt wechseln?

Dazu hat die Landes-CDU im aufkommenden Wahlkampf gerade die Diskussion um den Sinn des achtjährigen Abiturs neu eröffnet, das in Flensburg immerhin drei der vier großen Gymnasien anbieten – und zum Schuljahr 2017/18 auch definitiv weiter anbieten werden.

Flensburgs Bildungsfachbereichsleiter Wolfgang Sappert rät Eltern vor allem zweierlei: „Eltern sollten vor allem nach den Bedürfnissen und Stärken ihrer Kinder entscheiden.“ Der Weg zu allen Abschlüssen stehe jedem Kind – unabhängig von der Schulwahl – weiter offen. Und zweitens: „Eltern sollten Fragen, die sie haben, auf jeden Fall bei den Informationsveranstaltungen stellen.“

Für das digitale Lernen arbeite die Stadt gerade an der Entwicklung eines IT-Konzeptes. Daran werde sich dann der Einsatz im Unterricht orientieren. Und noch ein Thema werde spätenstens 2018 die weiterführenden Schulen erreeichen. Nach den wenig positiven Bauzustandsberichten der vergangenen Jahre dürfte es ab kommenden Jahr an etlichen Schulen neue Bautätigkeiten geben, um die Gebäude zu modernisieren.

Gemeinschaftsschulen:

Käte-Lassen-Schule

Montag, 6.2., 19 Uhr

Gemeinschaftsschule West, Dienstag, 18 Uhr

Kurt-Tucholsky-Schule

Dienstag, 18 Uhr

Fridtjof-Nansen-Schule

Donnerstag, 9.2., 16.30 und 18 Uhr

Comenius-Schule

Montag, 13.2., 18 Uhr

Zentralschule Harrislee

Dienstag, 14.2., 19 Uhr

Gymnasien:

Auguste-Viktoria-Schule

Montag, 6.2., 16.30 und 18.30 Uhr

Goethe-Schule

Dienstag, 7.2., 16 und 18 Uhr

Altes Gymnasium

Mittwoch, 8.2., 16 und 18 Uhr

Fördegymnasium

Dienstag, 14.02., 15.30 und 18 Uhr









von Carlo Jolly

erstellt am 03.Feb.2017 | 15:42 Uhr