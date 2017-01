Wanderup : Gute Chancen auf Tempo 30

vergrößern 1 von 2 Foto: Ketels 1 von 2

Wanderup | Mittagszeit an einer beliebigen Schule im Kreisgebiet. Der Unterricht ist beendet, die Kinder genießen es, wieder an der frischen Luft zu sein. Einige machen sich auf den Weg zum Schulbus, andere werden von ihren Eltern abgeholt und wieder andere haben nur einen kurzen Weg nach Hause und gehen zu Fuß. Alle sind irgendwie in Bewegung – und deshalb kann es zu gefährlichen Situationen kommen – vor allem, wenn die Schule an einer viel befahrenen Straße liegt.

Elternvertreter, Pädagogen und Kommunalpolitiker haben in der Vergangenheit häufig versucht, die Gefahr an Schulen, Kindergarten und Altenheimen durch eine Geschwindigkeitsbeschränkung zu entschärfen. Wenn Autos in diesem Bereich langsamer fahren, so der naheliegende Gedanke, verringert sich automatisch die Gefahr für die Kinder. Doch diese Versuche waren längst nicht immer erfolgreich. Das lag daran, dass bisher immer eine besondere Gefährdung in dem jeweiligen Bereich nachgewiesen werden musste, wie Jan Wiese erläutert. Der Leiter der Straßenverkehrsbehörde beim Kreis Schleswig-Flensburg schätzt, dass in der Vergangenheit 50 bis 60 Prozent aller Anträge wegen dieser Vorgaben abgelehnt werden mussten. „Das waren schon hohe Anforderungen“, sagt der Verkehrsexperte. Zuständig ist Wieses Behörde für das Kreisgebiet, die Städte Schleswig und Flensburg entscheiden selbstständig, aber auch für sie gilt der neue Erlass.

Die bisher geübte Praxis aber wird sich drastisch verändern. Jan Wiese bestätigte, dass er seit vergangener Woche einen Erlass des Kieler Verkehrsministeriums auf dem Tisch habe, der wesentlich moderatere Bedingungen für die Ausweisung einer Geschwindigkeitsbeschränkung verlangt. „Der Nachweis einer besonderen Gefahrenlage ist demnach nicht mehr notwendig“, erklärt Wiese. Vielmehr geht der Gesetzgeber nun davon aus, dass an Schulen, Kindergärten und Altenheimen grundsätzlich eine gewisse Gefährdung besteht, weil man davon ausgehen muss, dass hier Menschen anzutreffen sind, deren Verhalten vom Optimalfall abweichen kann. So kommen ältere Menschen beispielsweise meist nicht mehr schnell über die Straße – und vor Schulen entwickelt sich gelegentlich eine schwer zu berechnende Gruppendynamik.

Wiese weist darauf hin, dass der Erlass noch relativ neu und deshalb in seiner Behörde noch nicht bis ins Detail besprochen sei. Fest stehe allerdings schon jetzt, dass auch weiterhin jeder Antrag als Einzelfall überprüft werden soll. „Stellt sich dabei beispielsweise heraus, dass ein Schulgebäude weit genug von der Straße entfernt liegt, werden wir auch weiterhin die Genehmigung versagen müssen.“ Die Chancen auf eine Genehmigung von Tempo-30-Strecken wird dennoch stark ansteigen.

Die Tendenz im Kreis geht nach den bisherigen Gesprächen in die Richtung, die neuen Tempolimits zeitlich zu begrenzen. „Es macht wenig Sinn, Autofahrern an Grundschulen auch am späten Nachmittag und in der Nacht Tempo 30 vorzuschreiben, wenn überhaupt keine Schüler mehr unterwegs sind.“

Bei Wanderups Bürgermeisterin Ulrike Carstens stößt der neue Erlass auf höchstes Interesse: „Unsere Grundschule liegt an der viel befahrenen Tarper Straße, die unter anderem Zubringer zur Autobahn ist. Hier sind in den Stoßzeiten auch viele Lkw unterwegs. Wir denken schon lange über eine Begrenzung der Geschwindigkeit nach.“ Einen formalen Antrag hat die Gemeinde bisher noch nicht gestellt. Bei der letzten Verkehrsschau im Dezember mit Vertretern von Polizei, Verkehrsbehörde und Gemeinde stieß die Frage nach Tempo 30 vor der Schule noch auf Ablehnung: „Uns wurde gesagt, dass der Zaun, den wir gezogen haben, als Sicherheit ausreichen würde. Dabei sind die Kinder doch auch zu Fuß auf dem Gehweg und mit dem Fahrrad an der Straße unterwegs. Dass die Karten nun neu gemischt werden, kommt uns sehr entgegen. Diese Chance, die Sicherheit unserer Kinder zu erhöhen, sollten wir wahrnehmen.“

von Gero Trittmaack

erstellt am 26.Jan.2017 | 16:45 Uhr

