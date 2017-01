Baugebiet : Grundstücksverlosung in Großenwiehe

1 von 1 Foto: Friedrichsen 1 von 1

Großenwiehe | In begehrten Wohnortgemeinden ist die Nachfrage nach Baugrundstücken größer als das Angebot. In Großenwiehe wurden jetzt 18 Grundstücke im jüngsten Baugebiet „Zum alten Bahnhof“ unter 33 Bewerbern verlost. Im Lostopf fanden sich durchgehend nummerierte Lose. Die Nummer 1 konnte sich ein Grundstück aussuchen, die Nummer 2 dann eines der verbliebenen 17 und so fort.

Es ergab sich, dass für einige „hohe“ Gewinnnummern kein Grundstück nach ihren Vorstellungen mehr zur Verfügung stand und die Bewerber deshalb verzichteten. So kamen dann noch einige Folgenummern zum Zuge. Letztlich fanden alle 18 Baugrundstücke neue Besitzer.

Die Erschließungsarbeiten sollen, je nach Wetterlage, im Februar beginnen und im Juli abgeschlossen sein. Für alle, die kein Grundstück „ergattern“ konnten, hatte Holger Sönnichsen, Bauamtsleiter des Amtes Schafflund, einen Trost parat: „Es geht weiter in Großenwiehe. Wir rechnen 2018 mit weiteren Baugrundstücken.“



von rfr

erstellt am 18.Jan.2017 | 06:45 Uhr

