Glücksburg : Grundstück an der Waldstraße: Bürgerinitiative übergibt Unterschriften

„Bitte nicht bebauen“, lautet der einhellige Tenor der Briefe und E-Mails, die beim Verein Schönes Glücksburg zum Thema Waldstraße 3 eingingen. In unserem Bericht Ende Dezember hatte der Vereinsvorsitzende Hans-Wolfgang Bracht um Meinungen der Glücksburger Bürger gebeten.

Die Stadtvertreter hatten nach dem Kauf des Grundstücks an der Waldstraße eine auf 50 Jahre begrenzte Vergabe durch Erbpacht beschlossen. Die Stadtvertreter wollen ihr Vorhaben nun umsetzen, um dringend benötigtes Geld in ihre Kasse zu bekommen. Der Verein Schönes Glücksburg ist dennoch gegen eine Bebauung. Grund: Viel Geld wäre seiner Meinung nicht einzunehmen – 2500 bis 3000 Euro pro Jahr. Auf der anderen Seite würde sich Glücksburg eine kostbare Grünfläche wegnehmen lassen. „Das Grün macht uns aus. Glücksburg soll nicht zugebaut werden. Wir sind nicht Manhattan“, sagte Bracht gestern, als er das Häuflein Bürgerzuschriften in einem großen Aktenordner zusammen mit einem eigenen Brief an Bürgermeisterin Kristina Franke überreichte. Der Verein Schönes Glücksburg würde einen begrünten Platz mit einer Sitzecke einrichten, wo einst die Villa der Familie Meislahn stand. Hier könnten auch Buden oder eine kleine Bühne aufgebaut werden. Die Begegnung von Menschen sei doch wichtig, ergänzte Brachts Vereinskollege Udo Bohr.

Franke sagte, dass sie „ganz offen“ für Vorschläge sei. Mit einer Einschränkung: „Ich möchte Pachteinnahmen haben.“ Zwei Bewerber mit Vorschlägen zu einem Gebäude auf der insgesamt 484 Quadratmeter großen Fläche, von der 293 Quadratmeter bebaut werden dürfen, liegen ihr vor. Es seien unten Geschäfte und oben Wohnungen geplant. Auch wisse sie von einem Interesse des örtlichen Edekamarkt-Betreibers. Er hatte das Grundstück 2009 bereits gekauft, musste es nach wenigen Monaten aber wieder abtreten, weil die Stadt ihr Vorkaufsrecht in Anspruch nahm. Das Gelände liegt genau zwischen Rathaus und Edeka-markt im Herzen der Stadt.

Wie geht es nun weiter? Die Bürgermeisterin versprach, dem Tourismus- und Bauausschuss vom Anliegen der Bürger und des Vereins „Schönes Glücksburg“ zu berichten. Die betreffende Sitzung findet am 25. Januar statt.



