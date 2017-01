Bürgerfrust in Flensburg : Grundsteuer: Schon 2300 Einsprüche

1 von 1 Foto: Staudt 1 von 1

Grundsteuer – das Stichwort sorgt derzeit in Flensburger Amtsstuben für Turbulenzen. Sowohl im Rathaus als auch im Flensburger Finanzamt. Im Rathaus sind bisher 2300 Einsprüche gegen die aktuell versendeten Grundsteuerbescheide eingegangen. Im Finanzamt vergrößern täglich den Posteingang die Anträge von Grundstücksbesitzern, die den für Grundstücke festgegelegten Einheitswert überprüfen lassen möchten – damit die von der Stadt beschlossene Erhöhung der Grundsteuer nicht so hoch ausfällt.

Ein Ansinnen, dem Fachleute keine große Aussicht auf Erfolg einräumen. Denn die Einheitswerte werden nach einem lange praktizierten Verfahren ermittelt, das seit seiner Festlegung 1964 keinen wesentlichen Widerspruch hervorgerufen hat.

Dabei berechnet sich der Einheitswert für Wohnhäuser an der Miete, die für vergleichbaren Wohnraum gezahlt wurde – im Jahr 1964, als das Bewertungsgesetz erlassen wurde.

Beispiel für die Berechnung: ein Bungalow in Weiche, der Anfang der 1980er Jahre gebaut ist. Das Finanzamt ermittelt aus den Bauunterlagen die Wohnfläche des Hauses mit gut 130 Quadratmetern. Diese Zahl wird noch reduziert, weil auch in Mietshäusern Flure und Treppenhäuser nicht auf die Wohnfläche angerechnet werden. Die Fläche des Bungalows reduziert sich damit auf gut 120 Quadratmeter. Anhand dieser Wohnfläche wird die Miete errechnet, die 1964 ortsüblich war. Für das Haus in Weiche sind dies gut 70 000 D-Mark Miete, zurückgerechnet auf die ortsübliche Jahresmiete 1964. Über die ortsüblichen Mieten geben spezielle Listen den Mitarbeitern des Finanzamtes Auskunft.

Dann kommt die Steuermesszahl ins Spiel. Sie wird vom Finanzamt so angesetzt, dass die Ausstattung des Hauses einbezogen wird: etwa eine moderne Wärmedämmung des Gebäudes, eine zeitgemäße Ausstattung mit Bädern und Gäste-WC. Diese Merkmale gab es bei den Häusern 1964 noch nicht, eine Wertsteigerung spiegelt sich in der Steuermesszahl wider. Mit der wird der Einheitswert multipliziert, das Ergebnis durch zwölf (Monatsmieten) und die Wohnfläche von knapp 120 Quadratmeter dividiert. Das Ergebnis liegt bei knapp 20 Euro.

20 Euro – das ist die Zahl, die das Finanzamt der Steuerverwaltung in der Stadt Flensburg zur Verfügung stellt. Auf die wird dann der von der Flensburger Ratsversammlung beschlossene Hebesatz angewendet: für 2017 von 480 auf 690 Punkte.

Auf Unverständnis stößt bei vielen Bürgern die Tatsache, dass die Grundsteuer für Häuser in besten Wohnlagen mit großen Grundstücken durchaus niedriger liegen kann als für ein Standard-Einfamilienhaus mit 500 Quadratmetern Grundstück in Mürwik. Christoph Meißner vom Finanzamt: Grundlage der Berechnung ist nur die Wohnfläche des Hauses, das Alter – und damit die Restnutzungsdauer – und die Ausstattung. Jedoch nicht die Wohnlage mit hohen Grundstückspreisen.

Die Chefin des Finanzamtes, Monika Bargmann, bittet darum, dass Einsprüche gegen die Erhöhung des Hebesatzes an die richtige Adresse geschickt werden: nicht an das Finanzamt, sondern an das Rathaus Flensburg. Eine Mitarbeiterin formuliert den Unterschied zwischen Einheitswert und Hebesatz sehr charmant: „Egal, ob ein Bauer 40 oder 70 Euro für einen Zentner Kartoffeln nimmt, es bleibt ein Zentner Kartoffeln.“



von Joachim Pohl

erstellt am 25.Jan.2017 | 10:30 Uhr

