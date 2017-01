Steigende Kosten für Flensburger : Grundsteuer B wird Fall fürs Gericht

1 von 1 Foto: Michael staudt 1 von 1

Jetzt also doch! Ein Vierteljahr nach dem Ratsbeschluss, die Grundsteuer B um 210 Punkte auf Schleswig-Holsteins zweithöchsten Wert von 690 Prozent anzuheben (nur Glücksburg liegt mit 700 Prozent höher), regt sich der erste ernst zu nehmende Widerstand. Der Haus-, Grund- und Wohnungseigentümerverein Flensburg kündigte gestern an, die Anhebung und vor allem ihre Begründung – Finanzierung einer besseren Ausstattung der Kindertagesstätten – unter die Lupe zu nehmen. Haus & Grund-Geschäftsführer Jens Hergenröder will einen Musterprozess gegen die umstrittene Steuer führen.

Die Zeit ist reif. In diesen Tagen trudeln bei Flensburgs Hausbesitzern die amtlichen Bescheide über die erhöhte Steuer ein – auch beim Haus- und Grundeigentümerverein, der jetzt einen Plan umsetzt, den Hergenröder mit den Verbandsjuristen unmittelbar nach dem Ratsbeschluss entwickelt hat. „Wir werden als Hausbesitzer mit unserer Immobilie im Marienhölzungsweg 11 gegen den Bescheid Widerspruch einlegen und gegen den zu erwartenden ablehnenden Bescheid Klage erheben“, kündigt der Geschäftsführer an. „Damit umgehen wir ein langwieriges Normenkontrollverfahren und brauchen auch nicht eines unserer Mitglieder als Musterkläger einzusetzen. Wir machen es einfach selbst.“

Hergenröder ist verhalten optimistisch, die Steuererhöhung zu kippen. „Ich laufe mit so etwas natürlich nicht blind los“, sagt Hergenröder. „Wir haben das geprüft. Hätten unsere Juristen gesagt, dass keine Chance besteht, hätte ich die Finger davon gelassen“, räumt er ein. Doch die Kollegen hätten – wie er selbst – den entscheidenden Punkt in der unzulässigen Zweckbindung der Grundsteuer ausgemacht. Dieser Zusammenhang sei sogar Bestandteil des entsprechenden Ratsbeschlusses. Die Verbandsjuristen halten daher die darauf aufgesetzte neue Satzung zum Einzug der Steuer für rechtswidrig und ein Verfahren vor den Verwaltungsgerichten für aussichtsreich. Hergenröder rechnet damit, dass die erste gerichtliche Instanz in spätestens sechs Monaten erreicht sein wird. Er rät allen Hausbesitzern, Widerspruch gegen ihre Bescheide einzulegen. Nur dann gebe es im Erfolgsfall Geld zurück. „Es bleiben nur vier Wochen nach Zugang des Bescheids, mahnt der Flensburger Haus- und Grund-Chef. „Wer keinen Widerspruch einlegt, akzeptiert den Bescheid.“

Auch die Stadt beruft sich auf eine rechtliche Prüfung. „Wir haben das vorher von der Kommunalaufsicht einschätzen lassen, von dort kamen keine Einwände“, sagt Verwaltungssprecherin Asta Simon. Das überzeugt Hergenröder nicht sonderlich. „Die Kommunalaufsicht ist letztendlich, wie die einnahmefreudige Kommune, auch nur eine Behörde.“





>Der Grundeigentümerverein dokumentiert den Fortschritt des Verfahrens auf seiner Homepage unter www.haus-und-grund-fl.de

von Joachim Pohl

erstellt am 12.Jan.2017 | 07:00 Uhr

