Handewitt : Großvaters lebendiges "Puppenhaus"

Handewitt | „Walt Disney hat in Langberg Konkurrenz“, schrieb einst eine dänische Zeitung, die sich sehr angetan zeigte über das Hobby von Claus Nissen. Der vor gut einem halben Jahrhundert verstorbene Langberger hatte seine „gute Stube“ mit Akribie und handwerklichem Geschick in ein Puppenhaus verwandelt, das die Gäste begeisterte. Das Haus, das diesen Schatz einst barg, ist längst abgerissen. Doch an derselben Stelle befindet sich das Wohnzimmer von Enkelin Renate Krenz. Sie besitzt nur noch wenig, was an die besondere Kreativität ihres Großvaters erinnert: drei Figuren, einige Fotos und ein Gästebuch, in dem sich der Besuch aus Nah und Fern verewigte.

Es waren nur 13 Quadratmeter, die die Menschen über Dekaden faszinierten. Schon kurz nach dem Ersten Weltkrieg begann Claus Nissen mit seiner „Lebensarbeit“. Der Eisenbahnschaffner fertigte in seiner Freizeit Puppen aus Stoff, Filz und Holz. Es entstanden ganze Hundertschaften in bunten Gewändern, die zumeist in Glaskästen von Glühbirnen beleuchtet wurden. Mit geschickter Hand bastelte der Langberger auch an Bildern aus Glasperlen, die teilweise verkauft wurden. Ein in kunstvoller Perlenstickerei gefertigter Spruch grüßte die Besucher beim Betreten der Stube: „Kannst du kein Paradies durchschreiten, schaff dir ein Heim aus Kleinigkeiten.“

Die Sammlung wuchs. Bereits 1929 schrieben die „Flensburger Nachrichten“ von einem „kleinen Dorfmuseum“ mit großer Bewunderung: „Auf alten Triebwerken von Sprechapparaten ist alles beweglich gebaut worden.“ Das Märchen von Schneewittchen wurde nachgestellt, ein „Zirkus Claus“ lud zur Vorstellung, ein Bauernhof und ein Wald mit Hirschen, Füchsen und einem Förster gaben die Umgebung wieder. Vieles erinnerte an die Zeit um 1900: Dorfbewohner beim Umtrunk, der Handewitter Gesangverein, eine Tanzkapelle und „Chrischan von Timmersiek“. Eine Wachablösung mit Musikkorps hatte Claus Nissen selbst miterlebt – beim Posener Grenadierregiment, wo er zur Jahrhundertwende seinen Militärdienst verrichtete.

Seine Enkelin Renate, die in Flensburg aufwuchs, erinnert sich: „Die Erwachsenen waren immer begeistert, uns Kinder ließ mein Großvater leider nichts anfassen.“ Große Augen machten sie alle. Karla Bohlander, die in der Nachbarschaft aufwuchs, schwärmt noch heute: „Ab und an durften wir zu Claus Nissen, was für uns wie Weihnachten und Ostern an einem Tag war. Er hat uns dann seine wunderschöne Ausstellung vorgeführt.“

Im Gästebuch finden sich Einträge von Engländern, Franzosen und Jugoslawen – und Kommentare vieler Besucher aus der Region. „Ich bin voller Bewunderung für so viel Fleiß und Können“, schrieb einer. Eine Mutter notierte: „Wir haben uns gewundert, was für ruhige Kinder wir plötzlich haben.“ Handewitts damaliger Bürgermeister Hans Petersen, ansässig in der Lecker Chaussee, unternahm am 6. Juni 1947 mit seiner Familie einen Ausflug nach Unterlangberg. „Ein zartes Schnurren der Motorgeräusche, drehen sich im Kreis die Tanzfiguren“, dichtete er. Und ein weit gereister Bildberichterstatter staunte: „Ich habe Europa und Teile von Afrika gesehen, aber noch nicht so eine entzückende Puppensammlung.“

Bei manchen Einträgen spiegelte sich die schwere Zeit des Zweiten Weltkriegs wieder. „Vier Russland-Kämpfer sahen dieses Glück“, heißt es an einer Stelle. Am 7. Mai 1945 protokollierten zwei Flugkapitäne aus Hamburg: „Heute wird der Flughafen Flensburg an den Engländer übergeben“. Sie blieben sechs Wochen und halfen bei der Feldarbeit. Als sogenannter Reichsbahn-Landwirt hatte Claus Nissen auch eine Fläche für Ackerwirtschaft. Als die beiden Kapitäne etliche Monate später nach Langberg zurückkehrten, bilanzierten sie dankbar: „Hier fanden wir den Weg aus dem militärischen Leben zurück ins Zivile.“

Kurz nach dem Krieg wurden Flüchtlinge in der Langberger Schule einquartiert. Bei einem Besuch im „Dorfmuseum“ sinnierten sie über die „verlorene Heimat Sudetenland“ und verfassten ein Gedicht über den Puppenkünstler und seine Wunderwerke. Als für weitere Ankömmlinge weiterer Wohnraum benötigt wurde, wurde auch Claus Nissen nicht verschont. Der reagierte mit einem offenen Brief. Der Titel: „Unerhörte Vergewaltigung eines Privat-Heimatkunstausstellungsraumes“. Unter anderem schrieb er: „Alle maßgebenden Behörden erkannten an, dass dieser kleine Volksschmuck unbedingt erhalten bleiben müsste.“ Es half alles nichts: Die Flüchtlinge wurden im Schlafzimmer einquartiert, Claus Nissen verzog sich vorübergehend in seine Puppenstube.

Für 1959 findet sich der letzte Eintrag im Gästebuch. Dann setzte wohl die Dämmerung für das Puppenhaus ein. 1960 verstarb Claus Nissen mit 81 Jahren. Das Gebäude blieb zwar im Besitz der großen Familie, sein Zustand wurde aber zunehmend schlechter. Als sich Renate Krenz und Ehemann Günther 1976 dafür entschieden, von der Stadt aufs Land zu ziehen, ließen sie das alte Haus für einen Neubau abreißen. Da war das Puppen-Eldorado bereits verschwunden. Fast spurlos: Von ihrer Mutter hatte Renate Krenz neben dem Gästebuch drei Figuren erhalten: einen Weihnachtsmann, einen Zirkusdirektor und ein Pferdegespann.







erstellt am 04.Jan.2017 | 14:00 Uhr