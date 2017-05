Marine-Stützpunkt Glücksburg-Meierwik : Großeinsatz der Feuerwehr: Verdächtige Sendung in Poststelle entdeckt

vergrößern 1 von 1 Foto: Karsten Sörensen 1 von 1

Glücksburg | Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind am Mittwochnachmittag zu einem Großeinsatz ausgerückt. In der Poststelle des Marine-Stützpunktes in Glücksburg-Meierwik (Kreis Schleswig-Flensburg) wurde eine verdächtige Sendung entdeckt. Das bestätigte die Feuerwehr.

Ersten Informationen nach lässt die Herkunft des Briefes oder Päckchens auf einen gefährlichen Inhalt schließen. Da Sprengstoff oder ähnliches Material nicht ausgeschlossen werden kann, ist auch der Gefahrgutzug der Feuerwehr des Kreises alarmiert worden. Der Bereich wurde evakuiert. Näheres ist zur Stunde nicht bekannt.

Die Marinekaserne wird noch bis 2022 betrieben. Im September 2012 meldete sich das Flottenkommando am Standort an der Uferstraße ab. 500 der 920 Marineangehörigen wurden nach Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) abkommandiert, wo sie im neuen Marineführungskommando ihren Dienst tun. Seither ist Glücksburg lediglich Außenstelle.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von Karsten Sörensen, shz.de

erstellt am 03.Mai.2017 | 14:12 Uhr