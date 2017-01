Livemusik in Flensburg : Große Gesten und Augenzwinkern: John Diva & the Rockets of Love

1 von 1 1 von 1

Flensburg | Es soll die ultimative Rockshow der 80er werden: Heute abend rocken John Diva and The Rockets of Love das Roxy Concerts an der Mergenthaler Straße. Einlass ist um 20 Uhr. Spektakel, Stars & Stripes, lange Mähnen, Cheerleader und die größten und besten Rockhits aller Zeiten – das sind die versprochenen Zutaten eines Abends der besonders rockigen und grell-bunten Art.

Im Sommer 2013 ist John Diva mit seinen Rockets of Love erstmals auf deutschem Boden gelandet. Ob bei Festivals, Stadtfesten, Club-Shows oder Partys – das Publikum war stets sehr angetan von der kraftvollen und gut gelaunten Rockparty, die der Sonnyboy aus San Diego abzog. „Ein charmanter Dandy, flankiert von einem Rock-Quartett, das sich gewaschen hat (auch die Haare!)“, heißt es im PR-Text der Band. Schon vor dem ersten Ton sorgt allein das Outfit für jede Menge Aufruhr im Saal.

Es gibt ein Wiederhören mit Nummern wie Here I go again, Rock you like a Hurricane, Living on a Prayer, Why can’t this be Love, Paradise City und Poison – übrigens alles Songs, an denen John Diva maßgeblich als Songwriter beteiligt ist. Karten kosten im Vorverkauf 16 Euro, an der Abendkasse 21 Euro.



