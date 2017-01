Pädagogisches Projekt : Geschenkte Zeit: Eine Stunde nur für das Kind

1 von 1 Foto: walther 1 von 1

Zumeist wisse man, wenn ein Schüler zum Beispiel mit fünf Geschwistern aufwächst und, dass es diesem Kind gut täte, wenn ein weiterer Erwachsener ihm etwas Zeit schenkt, beobachtet Ulrike Hönkhaus, Lehrerin und Projektverantwortliche an der Schule Friedheim. Die Grundschule ist Pilotpartnerin des Lernpaten-Projekts „Ich kann’s“, das der Soroptimist Club Flensburg 2011 ins Leben gerufen hat.

Lernpaten seien nicht so sehr als Nachhilfelehrer gedacht, „sondern um für die Kinder da zu sein“, erklärt Projektkoordinatorin Sabine Gleie. An der Schule Friedheim gab es in besten Zeiten 30 Lernpaten, derzeit sind es 13; Bedarf bestehe für gut weitere zehn Kinder, schätzt Gleie.

Fast von Beginn an engagiert sich Georg Eschle. Der 72-Jährige wohnt um die Ecke und kümmert sich jetzt um sein drittes „Patenkind“. Eschle stellt sich ganz auf die Schüler ein: „Ich mache Schularbeiten mit ihnen und Spiele, je nachdem, was sie wollen.“ Sein jetziger Schützling interessiere sich für Geografie, erzählt der ehemalige Marine-Offizier. Das Interesse kanalisiert er und lässt den Kleinen, wenn er schon selbständig den Globus herbeischafft, Afrika oder Asien zeigen. Ein früheres „Patenkind“ hatte hingegen „mit dem Dividieren große Probleme“. Er wiederholte die Aufgaben mit ihm und setzt als bestes Spiel auf Bingo – „damit sie rechnen“, erklärt Eschle gewitzt. Bei einem „seiner“ Kinder habe er gesehen, dass es immer mit losen Blättern hantierte, ein anderes hatte statt einer Federtasche ein Beutelchen dabei und „war immer nur am Suchen“. Beiden Kindern konnte er mit wenig Geld zu etwas Ordnung verhelfen.

Georg Eschle empfindet das als „Kleinigkeiten“, und Sybille Malzahn ist froh über solch ein Engagement und auch stolz darauf, dass sich die Schüler dessen Wert bewusst sind. „Sie bringen das Kostbarste mit, was wir haben“, betont die Schulleiterin an den Lernpaten gewandt: „Zeit.“ Das sei „geschenkte Zeit“, nicht „geteilte Zeit“ wie in einer Betreuung, ergänzt Sabine Gleie.

Wie die wöchentliche Stunde im geschützten Klassenraum ausgestaltet wird, entscheiden die Lernpaten selbst, sagt Karin Obermark-Stell von den Flensburger Soroptimisten. Und auch wie weit der Einsatz geht. In einem Fall, so erinnert sie sich , sei das bis zum Schwimmen lernen gegangen.

Voraussetzung für künftige Lernpaten sei das Mindestalter von 16 Jahren und ein polizeiliches Führungszeugnis; ein pädagogischer Beruf sei indes keine Notwendigkeit. „Wichtig ist, dass sie Lust haben, etwas mit den Kindern zusammen zu machen“, betont Karin Obermark-Stell.

Lernpaten werden in Workshops vorbereitet, hospitieren und können an einer Fortbildung teilnehmen. „Aus unserer Sicht ist das ein Erfolgsprojekt“, sagt die Soroptimistin und nennt es bereichernd.

Den Erfolg zu messen ist schwierig, aber Sabine Gleie zitiert aus einem Anruf einer Klassenlehrerin kürzlich. Diese sprach von der guten Entwicklung eines der Schützlinge und resümierte: „Um ihn müssen wir uns keine Sorgen machen.“

von Antje Walther

erstellt am 23.Jan.2017 | 07:00 Uhr