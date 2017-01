Neue Pächter : Fußball live in Glücksburg sehen

1 von 1 Foto: ch 1 von 1

Glücksburg | Ein kleines Mädchen sitzt mit seiner Mutter am Tresen. Beide widmen sich mit Hingabe ihren „La flûtes“. Hinter ihnen flimmert auf einer Großleinwand das Spiel Bayer Leverkusen gegen Hertha BSC. Ein Herr aus Wees schaut mit halbem Auge hin, unterhält sich nebenbei am Tresen mit Ellen und Stefan Hackelsberger. Die beiden sind heute als Gäste da. Am vergangenen Freitag haben sie die Sportsbar in der Glücksburger Rudehalle neuen Pächtern übergeben. „Ich bin traurig, dass sie aufhören“, sagt der Mann aus Wees und betont damit die besonders familiäre Atmosphäre im früheren Vereinsheim des TSV Glücksburg.

Dabei kann er sich freuen, dass es durch Norman Petersen und Rainer Nöbbe mit Glücksburgs einziger Übertragungsstätte von Live-Sport weiter geht. Nöbbe hat schon die letzten zwei Jahre in der Sportsbar mitgeholfen. Petersen, der zuvor Internet-Marketing gemacht hat, kam neu hinzu. „Ich bin aber schon seit vielen Jahren in Glücksburg zu Hause“, sagt der 44-Jährige.

Die neuen Betreiber haben Platz geschaffen, die Karte vergrößert und die Öffnungszeiten verlängert. Man rechnet neben den fast 1000 Vereinsmitgliedern mit zahlreichen Sportbegeisterten als Kundschaft. Über einen Beamer mit Kino-Qualität werden die Sportereignisse von Sky oder Live-Streams aus dem Internet gezeigt. In einem separaten Raum können private Feiern wie Kindergeburtstage ausgerichtet werden.

Die Idee für eine Sportsbar in Glücksburg hatte das Ehepaar Hackelsberger während einer USA-Reise. Dort gab es unzählige solcher Einrichtungen. „Wir fanden das eine gute Sache“, sagt Ellen Hackelsberger. Aus geplanten zwei Jahren wurden fast fünf. Jetzt wollen sie sich anderen Projekten widmen, zum Beispiel ihrem Gästehaus mit vier Wohneinheiten. Eine Rückkehr in die Gastronomie ist nicht ausgeschlossen. „Wir haben sogar mit dem Intermar geliebäugelt. Aber das dauert da ja noch“, meint Ellen Hackelsberger.



> Geöffnet ist die Sportsbar Montag bis Freitag ab 14 Uhr, Sonnabend und Sonntag ab 13 Uhr, jeweils bis mindestens 23 Uhr.