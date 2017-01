Schleswig : „Für eine Entwarnung ist es zu früh“

1 von 1 Foto: Clasen 1 von 1

Schleswig | Herr Dr. Jaritz, hin und wieder wird noch ein toter Vogel gemeldet. Dennoch hat man den Eindruck, dass die Vogelgrippe weitgehend überstanden ist. Oder täuscht dieser Eindruck?

Für eine Entwarnung ist es noch zu früh. Wir haben im Hausgeflügelbereich unsere dramatische Entwicklung bereits im November gehabt. Der Ausbruch in Grumby war zum Glück ein singulärer Fall. Aber bei den Wildvögeln muss man aber nach wie vor von einer hohen Virusbelastung in der Population ausgehen. Auch beim Hausgeflügel ist die Gefahr nicht gebannt. In Niedersachsen ist es zum Beispiel im Augenblick immer noch so, dass fast täglich in größeren Hausgeflügelbeständen eine Infektion mit dem Vogelgrippevirus festgestellt wird.

Wie gehen Sie und Ihre Mitarbeiter aktuell vor?

Wir sind mittlerweile zum Monitoring übergegangen und beproben nicht mehr jeden Vogel, der tot aufgefunden wurde. Wir haben dabei eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Ordnungsämtern. Wenn Meldungen zum Beispiel über die Rettungsleitstelle dort eingehen, gehen die Mitarbeiter raus und sammeln die toten Vögel unter den notwendigen Vorsichtsmaßnahmen ein. Diese werden dann zur Tierkörperbeseitigungsanstalt nach Jagel gebracht.

Weiß man inzwischen, wie der Geflügelzuchtbetrieb in Grumby mit dem H5N8-Virus infiziert wurde?

Nein, die Ursache ist nicht bekannt. Es wird noch einen Abschlussbericht vom Friedrich-Löffler-Institut auf der Insel Riems geben. Zwei Kollegen vom FLI waren ja damals am betreffenden Wochenende auch in Grumby vor Ort, um die epidemiologische Begutachtung vorzunehmen. Nach allem, was wir wissen, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder wurde das Virus eingebracht, indem ein infizierter Wildvogel beispielsweise in einen Abluftschacht geraten ist. Oder ein Mensch als Vektor hat trotz aller Vorsichtsmaßnahmen das Virus in den Betrieb hineingetragen.

Wie sieht es jetzt auf dem Hof und in dem Sperrbezirk rundherum aus?

Wir haben gerade sämtliche Aufhebungsuntersuchungen abgeschlossen. Wir haben alle 52 Geflügel haltenden Betriebe im Sperrbezirk – das ist der Bereich im Radius von drei Kilometern rund um die betroffene Anlage – überprüft. Wir haben keine Auffälligkeiten gefunden. Im Beobachtungsgebiet – das ist die Zone mit einem Radius von zehn Kilometern um den Ausbruchsbetrieb – gibt es 486 Geflügel haltende Betriebe. Da haben wir uns nach einer Risikobewertung die größten herausgesucht. Auch da war alles unauffällig. Im Ausbruchsbetrieb selber sind sämtliche Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen abgeschlossen. In einigen Monaten wird dort wieder eingestallt werden. Die Sperrung des Betriebs, den Sperrbezirk und das Beobachtungsgebiet haben wir aufgehoben.

Ist der Betreiber entschädigt worden, nachdem seine Tiere gekeult wurden?

Er ist nach den Richtlinien des Tierseuchenfonds entschädigt worden. Das deckt natürlich nicht alles ab.

Und wie es mit den übrigen Höfen im Sperrbezirk, die ja auch darunter gelitten haben?

Das ist in der Tat ein Problem. Wir haben ja nach der Geflügelpestverordnung auch Verbringungsrestriktionen aussprechen müssen. Da haben wir aber sehr großzügig – sofern es die Lage zuließ – Ausnahmeanträge genehmigt. Wir sind den entsprechenden Betrieben so weit wie möglich entgegen gekommen, besonders in den Wochen vor Weihnachten. Die Situation war für einige ja existenzgefährdend.

Nicht existenzbedrohend, aber ärgerlich war die Situation auch für Besitzer von Hunden und Katzen, deren Tiere nicht frei umherlaufen durften.

Das war für die Halter schon ärgerlich. Wir haben dann kurz vor dem Jahreswechsel entschieden, dass der Leinenzwang aufgehoben wird.

Vermutlich war der eine oder andere Hundebesitzer über den Leinenzwang auch nicht gerade begeistert.

Wir haben unzählige Anrufe bekommen. Die Mitarbeiter sind am Telefon gefragt, aber auch beschimpft worden. Und es gab Anzeigen gegen Nachbarn. Wir haben die ganze Skala erlebt.

Wie konnten Sie die verhängten Auflagen überhaupt überprüfen?

Das konnten wir nur sehr rudimentär. Das normale Tagesgeschäft lief ja auch weiter. So konnten wir nicht jedem Hinweis auf irgendwelche Verstöße, etwa gegen das Aufstallungsgebot, nachgehen. Wir haben uns auf das Wesentliche konzentriert. Dadurch, dass wir keine weiteren Ausbrüche gehabt haben, ist es, denke ich, ganz gut gelaufen. Das ist insbesondere auch meinen engagierten Mitarbeitern zu verdanken. Das Aufstallungsgebot und die vorgeschriebenen Biosicherheitsmaßnahmen haben zudem gegriffen. Die Verdachtsmeldung aus Grumby erreichte uns im November an einem Freitagnachmittag. Alle Mitarbeiter sind erschienen und haben das Wochenende über hochmotiviert gearbeitet. Ich selber war beim Ausbruch der Geflügelpest in Grumby 9000 Kilometer weit entfernt im Urlaub. Umso dankbarer bin ich, dass meine Mitarbeiter das so gut abgearbeitet haben. Und auch das möchte ich betonen: Die Zusammenarbeit sowohl mit dem Verwaltungsstab des Kreises als auch mit Polizei, Feuerwehr, THW und den örtlichen Ordnungsbehörden hat einwandfrei funktioniert.

Nun heißt es, dass das H5N8-Virus nicht auf den Menschen übertragbar sei. Vergeht Ihnen dennoch manchmal der Appetit auf Geflügelfleisch?

Nein. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass das H5N8-Virus human-pathogen ist. Es besteht also keine Gefahr für die menschliche Gesundheit auch nach der Bewertung des Bundesinstituts für Risikobewertung. Aber es ist schon eine belastende Situation, wenn in einem Betrieb 30 000 Hühner gekeult werden müssen.

Nun entwickeln sich die Vogelgrippe-Viren immer weiter, werden aggressiver. Bedeutet das für Sie jedes Mal eine größere Herausforderung?

Das ist so. Wir erleben das seit mehr als einem Jahrzehnt. 2005/2006 hatten wir schon mal einen Seuchenzug. Der war aber nicht so dramatisch wie in diesem Winter. Die hochpathogenen Influenza-Viren mutieren gerade in der Wildvogel-Population von Jahr zu Jahr. Zum Glück gibt es Winter, wo wir weniger Probleme haben. Diesmal hat es uns erheblich getroffen.

Wann ebbt die Welle wieder ab?

Es steht zu erwarten, dass sie mit dem beginnenden Frühjahr abebben wird. Es hängt mit dem Vogelflug und der klimatischen Situation zusammen.

von Alf Clasen

erstellt am 20.Jan.2017 | 16:30 Uhr