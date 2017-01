Kunsthandwerk in Flensburg : „Freiheit in Zeiten des Terrorismus bewahren“

1 von 1 Foto: Fischer (2) 1 von 1

Es sind komplexe Herausforderungen, denen sich die Schüler der Berufsfachschule Holzbildhauerei zum Abschluss ihrer Ausbildung stellen: Ihre bisherigen Themen lauteten unter anderem ‚Mensch und Natur‘ oder ‚In der Stadt‘, in deren künstlerische Umsetzung gesellschaftliche Aspekte einfließen, die gewissermaßen soziologische Tiefe zeigen sollen – in Holz geschnitzt. Der besondere Reiz liegt zudem in der Teilnahme am Wettbewerb des seit 2010 jährlich ausgeschriebenen Heinrich-Sauermann-Preises, die inzwischen fester Bestandteil dieser Prüfung ist. Jetzt wurden die Arbeiten des aktuellen 3. Ausbildungsjahres unter dem Motto „Freiheit/ Freizeit“ von einer Jury bewertet und die Sieger auf dem Museumsberg bekannt gegeben.

In ihrem einführenden Vortrag ließ Kunsthistorikerin Dörte Ahrens kurz die Geschichte der früheren Möbelfabrik Sauermann Revue passieren, mit der 1873 die Grundlage zur Ausbildung von Holzbildhauern in Flensburg gelegt wurde. Auch Emil Nolde hat seinerzeit sein Kunsthandwerk dort gelernt. „Die Aspekte Freiheit / Freizeit hängen eng zusammen, interpretiert im jeweiligen zeitgenössischen Kontext“, sagte sie und verwies auf Karl Marx’ These, dass Arbeit zur Entfremdung des Menschen von sich selbst führe. Wie also das Thema heute real in Form bringen? Zum Vergleich präsentierte sie die Skulptur „Kniender männlicher Akt“ in Eiche von ca. 1930 des früheren Leiters der Werkkunstschule, Heinz Weddig, aus dem Archiv.

Vorsitzender Arno Hahn stellte dem Auditorium in der Aula des Hans-Christiansen-Hauses Entwicklung und Aufgaben der Heinrich-Sauermann-Stiftung vor. Sie sei bereits nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden und seit 2006 anerkannt als „Stiftung auf ewig“. Drei Viertel der Erlöse aus dem Stiftungsvermögen kämen dem Hospital und Kloster Heiliger Geist zugute, das verbleibende Viertel dem Preis für angehende Holzbildhauer. „Die Familie Sauermann hat also ältere wie jüngere Menschen in Flensburg bedacht.“ Das derzeitige Null-Zins-Niveau betreffe auch die Sauermann-Stiftung, jedoch seien ausreichend Mittel vorhanden, um die gemeinnützigen Zwecke auch in einhundert Jahren noch zu erfüllen.

Thomas Deckert, Leiter der Berufsfachschule Holzbildhauerei Flensburg, führte in seiner Laudatio aus, dass die Aufgabenstellung ein vielschichtiges Thema gewesen sei. Dabei spielten Aspekte wie Arbeitszeit/Lebenszeit und Work-Life-Balance, aber auch eigene Träume sowie gesellschaftliche Zwänge und die Befreiung davon hinein. „Ich wünsche mir, dass wir unsere Freiheit in Zeiten des Terrorismus bewahren“, sagte er.

Gewürdigt wurden vier Arbeiten, alle gestaltet von Frauen. Dritte Preise erhielten Shirley Lein für ihr Werk „Im Rahmen“ sowie Kim Oelze für „Im Rad der Zeit“ (dotiert mit je 400 Euro). „Das innere Kind“ hatte Svea Mündlein ihre Arbeit getauft, die mit dem Zweiten Preis geehrt wurde (600 Euro). „Mich hat meine Auszeichnung überrascht. Ich habe damit nicht gerechnet, da meine Skulptur in der Schule nur mäßig benotet worden war, allerdings noch im Status zwischen Gipsmodell und fertiger Arbeit“, sagte Anna Förster, die den ersten Preis erhielt und mit 1000 Euro belohnt wurde. „Demaskieren“ heißt ihre Holzfigur, eine Frau im Korsett: Dieses symbolisiere ihre Unfreiheit, von der sie sich loslösen wolle, ihre Maske habe sie bereits abgelegt. „Bei der Umsetzung des Themas habe ich mich gefragt ‚Wann bin ich frei?‘“, erläuterte die Künstlerin. „Meine Antwort: ‚Wenn ich alle Masken ablegen kann, wenn ich sein kann, wer ich bin‘“.

Die Arbeiten werden vom 19. bis 27. Februar im „Modul 1“ in der Roten Straße ausgestellt.

