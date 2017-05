Handewitt : Frau bei Unfall schwer verletzt

Handewitt | Montagnachmittag gegen 16:20 Uhr wurde eine Frau bei einem Verkehrsunfall in Handewitt schwer verletzt. Die 68-Jährige wollte die Europastraße überqueren und wartete mit ihrem Mann am Straßenrand. Eine Pkw-Fahrerin hielt an, um den beiden das Überqueren zu ermöglichen.

Nach ersten Erkenntnissen könnte der Fahrer eines Traktors, der aus dem Moorweg auf die Europastraße einbiegen wollte, die Situation falsch gedeutet haben. Er fuhr los und übersah die Frau, die zum Zeitpunkt des Unfalls ihr Pedelec schob.

Die Frau wurde schwer verletzt. Der 36-jährige Fahrer des Traktors verletzte sich beim Verlassen des Traktors ebenfalls. Beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Pedelec wurde stark beschädigt. Die Europastraße war für die Rettungsarbeiten kurzzeitig gesperrt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von shz.de

erstellt am 09.Mai.2017 | 08:47 Uhr