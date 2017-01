Klassik in Flensburg : Französisches Gastspiel mit Eleganz und Ekstase

1 von 1 Foto: Dewanger 1 von 1

Franz Schuberts sehnsüchtig-nervöser Quartettsatz c-Moll, den man vielerorts als beliebte Zugabe hören kann, diente dem Modigliani-Quartett beim 2. Meisterkonzert im Stadttheater als stilprägender Einstieg in ein in vielfacher Hinsicht interessantes Programm. Der Zugriff der Franzosen auf diesen eigenwilligen Solitär aus Schuberts Reifezeit verband eine seidenweiche, kristallklare Eleganz mit spürbarer Lust an knackigen Akzenten, eine angenehm kontrolliert romantische Emphase mit markigen Ausbrüchen, die dem feinen, kontrastreichen Stimmungsbild jede Spur von Larmoyanz austrieb.

Evident und damit unverwechselbar von Anfang an auch die klangliche Strukturen dieses „modernen“ Streichquartetts: strahlende Dominanz vom Primgeiger Guillaume Sutre, gekontert von François Kieffer mit erdiger Cello-Präsenz, reizvoll dezentere Strahlkraft des zweiten Geigers Loïc Rio bei oft widerborstigem Aufbegehren des Bratschers Laurent Marfaing.

Für Ludwig van Beethovens frühes Streichquartett op.18, Nr. 6 mit seiner streckenweise unüberhörbaren Anlehnung an Haydn und Mozart wählte man einen ähnlichen Zugang: federnde Transparenz und ungetrübte Frische für den unbeschwerten Kopfsatz, zurückgenommene Nachdenklichkeit im intim ausmusizierten Adagio sowie rustikale Virtuosität im Synkopen-gespickten Scherzo. Das Klangbild wirkte jederzeit transparent, dabei analytisch klar und dank des sparsam eingesetzten Vibratos gelegentlich auch etwas kühl und neutral. Im zweiteiligen Rondo-Finale mit der merkwürdig fahlen, fast stehenden Adagio-Einleitung und dem munteren, immer rasanter dahinstürmenden Allegretto bewährten sich die stupende Präzision und das kalkulierte Temperament bei körniger, energetischer Tongebung dieses vorzüglich aufeinander abgestimmten Ensembles.

Und so gewann auch das sperrige erste Streichquartett d-Moll von Johannes Brahms mit seinen extremen Stimmungsschwankungen zwischen brütender Melancholie und zerberstender Extase eine nachvollziehbare Struktur dank einer nie dick werdenden Klanglichkeit und kristallinen Durchhörbarkeit. Ob betörende Romanze mit nicht allzu schmachtenden Seufzerfiguren, feinsinniger Ländler oder turbulentes, vollstimmiges Finale: Die Modiglianis sprühten voller Energie und spieltechischer Souveränität und mieden konsequent jedwede Sentimentalität.

von Detlef Bielefeld

erstellt am 23.Jan.2017 | 08:00 Uhr

