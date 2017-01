Campus Flensburg : Forschen für die Energiewende

1 von 1 Foto: Michael Staudt 1 von 1

Flensburg | Der erstmals vom Land ausgelobte „Open Science Award“ geht samt 2000 Euro Preisgeld an ein Energiewende-Projekt der Flensburger Europa-Uni – genauer: an die Online-Plattform „Open Power System Data“ (OPSD) um die jungen Wissenschaftler Wolf-Dieter Bunke (30), Kristian Reincke (29) und Martin Jahn (31) vom Uni-Zentrum für nachhaltige Energiesysteme. Die Plattform stellt zentralisiert Daten für Wissenschaftler und Analysten im Bereich der Stromsystemmodelle bereit: Wie viel Energie liefern konventionelle Kraftwerke, wie viel Strom kommt aus Wind- und Solaranlagen? Welche Kraftwerke werden bis wann benötigt? Welcher Netzausbau wird dazu gebraucht? Welche Kosten entstehen? In den Listen findet sich jede einzelne Windkraftanlage in Deutschland, die Strom einspeist, samt Höhe und Leistung.

Wissenschaftsstaatssekretär Rolf Fischer (SPD) sprach gestern auf dem Flensburger Campus von einem inspirierenden Projekt, das sich sehr gut in die Digitalisierungsstrategie des Landes einfüge: „Wir wollen zur Energiewende einen Beitrag leisten und zeigen, dass wir ein Forschungsstandort erster Güte sind“. Immerhin sind unter den Projektpartnern klangvolle Namen: das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, die Technische Universität Berlin und die Neon Neue Energieökonomik GmbH – und Förderung kommt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWI).

Projektsprecher Martin Jahn erklärt dessen Ziel so: „Wir wollen alle wichtigen Eingangsdaten zur Modellierung des deutschen und europäischen Stromsystems einheitlich an einem Ort bereitstellen. ’Open Power System Data’ sorgt so für eine bessere Datenqualität und einen schnelleren Zugriff auf diese Daten und unterstützt damit Simulationen des deutschen beziehungsweise europäischen Energiesystems.“ Diese Simulationen seien unverzichtbarer Teil der Forschung zu konkreten Fragestellungen künftiger Energieplanungen. Alle Daten werden auf der Projekthomepage www.open-power-system-data.org zur Verfügung gestellt.

Jahn und seine Kollegen sortieren, verarbeiten und vereinheitlichen Daten und führen so vorhandenes Rohmaterial für alle nutzbar zusammen. Das Projekt kooperiere dabei eng mit seinen Nutzern. „So hat man einen direkten praktischen Nutzen und bereitet darüber hinaus den Boden, offene Forschung zum Energiesystem langfristig in der Gesellschaft zu verankern“, sagte Uni-Präsident Werner Reinhart: „Wir bekennen uns zur offenen Wissensgesellschaft.“ Deshalb passe das Projekt sehr gut ins Profil der Europa-Universität. Die Plattform sei nicht nur frei zugänglich, sondern auch frei nutzbar und kostenlos.

Der neue Open-Science-Award ist mit 2000 Euro dotiert und ein weiterer Baustein der Digitalisierungs-Strategie des Landes für die Hochschulen. „Dieses Projekt macht deutlich, dass es keine Peripherie mehr gibt“, findet Staatssekretär Fischer. Schleswig-Holstein hat als erstes Bundesland eine umfassende „Open Access Strategie“ vorgelegt. Der neue Preis sei ein weiteres Element dieser Strategie, die freien Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen gewährleisten soll.

Der Preis wird im Rahmen des jährlichen Hochschulempfangs der Landesregierung am 1. Februar an die drei Nachwuchswissenschaftler verliehen.





von Carlo Jolly

erstellt am 27.Jan.2017 | 18:13 Uhr