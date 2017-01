Glücksburg : Förster geht, Försterin kommt

1 von 1 Foto: dewanger 1 von 1

Glücksburg | Einen typischen Tag im Leben des Glücksburger Försters gibt es nicht, sagt Klaus-Dieter Schmidt. Typisch sei höchstens, dass man täglich nur die Hälfte dessen schafft, was man sich vorgenommen hat. „Eine solche Vielfalt“ an Aufgaben beinhaltet der Beruf, schwärmt der Förster; sie reiche von der Wiederaufforstung bis zum Holzeinschlag, von der Planung bis zur Organisation. Und der Glücksburger Förster ist als Forstpate der Waldjugend die Verbindungsperson.

Dennoch gibt der 62-Jährige die Revierleitung der Försterei Glücksburg „ohne Wehmut“ ab: „32 Jahre so ein Revier haben zu dürfen – das hat schon was.“ Vielleicht ohne Wehmut, weil sich Schmidt als Projektleiter für die Landesforsten weiter um die Ruhe-Forste kümmert. Er betreibe Akquise, arbeite gerade am zweiten Ruhe-Forst bei Pinneberg und werde einen dritten Standort auf den Landesflächen suchen. Ganz sicher geht er als Förster ohne Wehmut, weil er die inzwischen 1500 Hektar, die die Försterei Glücksburg mit Revier in Klues, Handewitt und Wassersleben umfasst, in sensiblen Händen weiß und die Möglichkeit hatte, die Übergabe zu gestalten.

Lis Holling hat zum Jahresbeginn seine Nachfolge angetreten und ist nun Glücksburger Försterin. Ins Loblied auf den Beruf kann die 29-Jährige nur einstimmen. Sie wusste mit 16, dass sie Försterin werden wird.

Angelegt war ihre Berufswahl bereits in der Familie der gebürtigen Rendsburgerin. „Ich habe immer Forsthaus Falkenau mit meinen Großeltern gesehen“, sagt Holling halb im Scherz. Tatsächlich waren ihre Großeltern oft im Wald, hätten Holz geholt, Nistkästen aufgehängt. „Und ich war immer dabei“, erinnert sich Lis Holling. Sie muss selbst darüber schmunzeln, dass ihr tatsächlich ein Berufsinformationsmobil diese maßgeschneiderte Tätigkeit empfahl. Einer ihrer ersten Gedanken war zwar: „Ich will nicht 40 Jahre lang Bäume fällen.“ Doch schnell wusste sie es besser. Während des Studiums an der FH in Göttingen habe sie Aufgabengebiete entdeckt, die sie schon immer interessiert haben. Holling nennt zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit. Ihren Bachelor in Forstwirtschaft hat sie um viel Praxis im Erlebniswald Trappenkamp ergänzt und auch danach als Waldpädagogin weitergearbeitet. Beim Vorbereitungsdienst im niedersächsischen Hameln schließlich habe sie ihr Wissen aus dem Studium vertieft.

In den 70ern, so Schmidts Erfahrung, wurden vor allem die Söhne der Förster Förster. Das hat sich verändert: Holling schätzt den Anteil der Studentinnen zu Beginn ihres Studiums auf immerhin ein Viertel. Auch die Tätigkeit ist eine andere. Der reine Wirtschaftsbetrieb der 80er ist Geschichte; heute so viele Dinge zu beachten, die sich aus dem Naturschutz ergeben und aus Zertifizierungen. Und auch der Förster arbeitet immer weniger mit Papier und Bleistift, nutzt Tablet und Smartphone.

Vor Glücksburg hatte Holling die Revierleitung im Segeberger Forst. Für eine Übergangsphase werde sie noch pendeln müssen, kündigt Holling an und hofft, dass sie schon im Februar, nicht erst im Mai, wie angepeilt, hier voll und ganz zur Verfügung steht.

Zuerst stehe für sie an, „das Revier kennenzulernen“. Es habe einen ganz „eigenen Charakter“. Wo gebe es schon Wälder, die direkt in der Förde, in der Ostsee landen, fragt sie. Für Klaus-Dieter Schmidt ist die Verzahnung unterschiedlicher Interessen das Besondere an der Försterei Glücksburger, und zwar wirtschaftlicher Interessen, touristischer Anforderungen und der Interessen, die sich aus dem Naturschutz und dem Naturschutzgebiet von 200 Hektar ergeben. Hier habe es immer viele Berührungspunkte gegeben, ob botanischer oder zoologischer Art, sagt Schmidt. Wenn er eine Fachfrage hatte, hat er sich nicht gescheut, auch Fachleute zu fragen. Ein großes Netzwerk erwuchs daraus. „Es ist an mir, das weiterhin zu pflegen“, wirft Lis Holling ein. Und Schmidt scherzt: „Sonst komme ich schimpfen.“





Kontakt zur Försterei Glücksburg:

Lis Holling, Telefon: 4631-6066;

Email: lis.holling@forst-sh.de

von Antje Walther

erstellt am 17.Jan.2017 | 11:00 Uhr