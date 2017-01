Kriminalstatistik an der Förde : Flensburg zählt bundesweit die meisten Ladendiebe

1 von 1 Foto: Geissler 1 von 1

Ladendiebstahl wird offenbar immer mehr zum „Volkssport“. Und Hochburg in Deutschland ist Flensburg. Nach einer Studie des Vergleichsportals „Billiger.de“ gibt es hier 1308 Diebstähle je 100 000 Einwohner, so viele wie in keiner anderen der 100 betrachteten Städte. Neumünster kommt auf 996 Taten, Kiel auf 928 und Lübeck auf 903.

„Erklären können wir uns das nicht“, sagt Polizeisprecher Christian Kartheus zu Flensburgs hohen Zahlen. So etwas sei eigentlich nur nachvollziehbar, wenn Geschäfte besser aufpassen oder neue Überwachungstechnik einsetzen würden. Dies scheint aber nicht der Fall zu sein. Flensburgs Karstadt-Chef Andy Grabowski, zugleich Vorstandsmitglied der City-Kaufleute, ist keine zunehmende Zahl von Ladendieben aufgefallen: „Einen solchen Trend kann ich nicht erkennen.“ Tatsache ist: Die aktuelle Polizeistatistik für 2016 wird in den kommenden Wochen erst erwartet. 2015 zählte Flensburg 1209 Fälle, 2014 waren es 1015. Dagegen lag die absolute Fallzahl 2013 mit 711 angezeigten Ladendiebstählen deutlich niedriger.

von Carlo Jolly

erstellt am 01.Feb.2017 | 00:51 Uhr

