Silvester an der Förde : Flensburg rutschte friedlich ins neue Jahr

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Silvester und die Neujahrsnacht sorgten bei Polizei und Feuerwehr erneut für viele Einsätze. Die Regionalleitstelle Nord in Harrislee verzeichnete zwischen 18 Uhr am Sonnabend und 5 Uhr am Sonntag 316 Einsätze im den nördlichen Landesteil abdeckenden Direktionsbereich. Die Leitstelle bewertete das Einsatzgeschehen als „im Großen und Ganzen ruhig“, Hauptsächlich ging es um Körperverletzungen (21), Sachbeschädigungen, brennende Mülleimer und Container und einige kleinere Brände. In Flensburg hießen an der Hafenspitze traditionell über 2000 Menschen das neue Jahr friedlich willkommen.

In der Nacht sorgten ein brennender Balkon und zwei Motorroller binnen kurzer Zeit für zwei Einsätze. Um 3.20 Uhr wurde die Feuerwehr nach Harrislee gerufen. Dort war eine Feuerwerksrakete auf einem Balkon im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gelandet und hatte den Kunststoffbelag in Brand gesetzt. Die Berufsfeuerwehr setzte ihr Drehleiterfahrzeug für den Löscheinsatz in Marsch.

Nur zehn Minuten nach der Alarmierung brannte es erneut. Anwohner der Sophienstraße meldeten: Motorräder auf einem Hinterhof in Flammen. Als die Feuerwehr eintraf, brannten bereits zwei Roller. Durch die enorme Hitzeentwicklung waren bereits Schäden an der Hausfassade und den Fenstern entstanden. Die völlig zerstörten Kleinkrafträder wurden durch die Polizei zur Spurensicherung sichergestellt. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Danach ebbte das Einsatzgeschehen merklich ab. Die Berufsfeuerwehr wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Engelsby unterstützt, die eine Silvesterbereitschaft stellte. Alleine die freiwilligen Kräfte kamen nach eigenen Angaben auf elf Einsätze in dreizehn Stunden Bereitschaftszeit. Ganz überwiegend galten sie brennenden Müllbehältern.

Am Ende der Nacht wartet – ebenso traditionell – auf die Mitarbeiter des Technischen Betriebszentrums frühmorgens das große Saubermachen. Nach der durchfeierten Nacht türmen sich Berge von Müll auf den Straßen und Plätzen; während der überwiegende Teil der Flensburger noch schlummerte, startete die Stadtreinigung in eine stundenlange Sonderschicht. Raketen- und Böllerreste, Sektflaschen, Scherben, aufgeweichte Verpackungen verunstalteten die Straßen und Bürgersteige – das Betriebszentrum setzte gestern früh 20 Einsatzkräfte auf den Silvester-Müll an. „Traditionell beginnen unsere Mitarbeiter am Deutschen Haus mit den Reinigungsarbeiten und arbeiten sich dann langsam bis zur Stadtmitte vor“, so Hans Möller vom Technischen Betriebszentrum gestern früh. „Auch dieses Jahr fallen wieder mehrere Tonnen Silvestermüll an, die entsorgt werden müssen.“ Schwerpunkte beim Großreinemachen sind die großen Plätze wie Südermarkt, Nordermarkt und der Hafenbereich sowie Holm und Große Straße. Nach Beobachtungen der Reinigungskolonne war die Innenstadt nach diesem Jahreswechsel sauberer als das Jahr zuvor. „Vielleicht haben die Leute nicht so viel Geld ausgegeben oder das Wetter war für die Knaller und Raketen einfach zu nass gewesen“, resümiert Möller.

Ab 9 Uhr morgens wurden die Plätze geräumt, am späten Nachmittag wollte das TBZ die gröbste Arbeit erledigt haben. Neben großen Glasmengen, Silvesterbatterien und Böllern fanden sich Tanzschuhe, Kleidung, Büstenhalter und Blumenreste in den diesjährigen Abfallbergen.











von ksö/iwe

erstellt am 02.Jan.2017 | 05:45 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen