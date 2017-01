Friesische Strasse : Feuer in Flensburg: Zwei Kinder aus Wohnung gerettet

1 von 1 Foto: Benjamin Nolte 1 von 1

Flensburg | Glück im Unglück hatten die Bewohner einer Wohnung in der Friesischen Straße am Mittwochabend gegen 19.05 Uhr. In ihrer Wohnung ist aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die umgehend alarmierten Einsatzkräfte der Flensburger Berufsfeuerwehr konnten drei Personen in Sicherheit bringen, darunter zwei Kinder. Bei ihrem Eintreffen drangen bereits Rauch und Flammen aus der Wohnung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses.

Unter schwerem Atemschutz gingen die Einsatzkräfte zur Brandbekämpfung in die Wohnung. Von Außen wurden die Löscharbeiten mit Hilfe der Drehleiter unterstützt. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr blieben alle Bewohner der Wohnung und des Hauses unverletzt. Die Wohnung jedoch ist unbewohnbar.

Warum es zu dem Brand gekommen ist, muss nun die Polizei ermitteln. Unterstützt wurde die Berufsfeuerwehr von der freiwilligen Feuerwehr Flensburg Innenstadt. Während der Löscharbeiten war die Friesische Straße im betroffenen Bereich voll gesperrt.

von Benjamin Nolte

erstellt am 11.Jan.2017 | 19:57 Uhr

