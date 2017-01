Wirtschaftsprojket in Flensburg : Feilen an der Integration

1 von 1 Foto: Marcus dewanger 1 von 1

Laut, geschäftig und zwischendurch sprühen schon mal Funken – ein typisches Bild in einer Metallwerkstatt. Doch beim Betreten der Ausbildungswerkstatt der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) herrscht maximal eine mittellaute, fast schon ruhige Arbeitsatmosphäre.

Die frischgebackenen Praktikanten Haroon, Mustafa, Zain, Jamal, Mirsad und Amir arbeiten wie aufgereiht nebeneinander an einer Werkbank, natürlich alle im Blaumann. Hochkonzentriert feilt jeder an einem im Schraubstock fixierten Metallstück. Kein Wunder also, dass es hier eher still ist: „Nach der Transferleistung von der Skizze auf das Metall kommt es beim Feilen vor allem auf die Genauigkeit an“, erklärt Christos Anthopoulos. Er ist Ausbilder in der Konstruktionsmechanik und betreut die jungen Männer zwischen 16 und 19 Jahren im Rahmen ihres zweiwöchigen Berufspraktikums.

Ihr Weg hat sie 2014 und 2015 aus Afghanistan, Pakistan, Syrien und Serbien nach Deutschland geführt. Hier gehen sie nun in eine DaZ-Klasse (Deutsch als Zweitsprache) der Eckener-Schule und obwohl sie noch nicht besonders lange in Deutschland leben, gehören sie alle sprachlich zu den Leistungsstärkeren ihrer Klasse.

Bei der FSG steht das in diesem Jahr zweite Auswahlverfahren für neue Auszubildende an. Nach erfolgreichem Praktikum hat hier jeder die Chance, sich dafür zu qualifizieren: Perspektive Azubi bei der FSG. Nicht nur für die DaZ-Schüler ist die FSG-Kooperation eine Chance. Hannes Manzke von der Eckener-Schule und Ausbilder Christos Anthopoulos sind sich einig: Alle Beteiligten profitierten von derartigen Kooperationen. Die Bewerbungen für technische Berufe seien zuletzt zurückgegangen. Weil viele der Geflüchteten sehr gute Vorkenntnisse in technischen Bereichen hätten, könne ihre Integration gegen den Fachkräftemangel helfen.

Bei technischen Berufen seien die Sprachkenntnisse gar nicht primär ausschlaggebend, so Anthopoulos. Der Einstellungstest im Auswahlverfahren für die Ausbildungsplätze bei der FSG sei überwiegend naturwissenschaftlich ausgelegt. Das Sprachniveau sollte aber trotzdem so hoch sein, dass Arbeitsanweisungen verstanden werden könnten, fügt Anthopoulos hinzu. Mit den sechs Praktikanten ist er sehr zufrieden: „Bei Unsicherheiten haben sie bisher immer nachgefragt, da gibt es absolut keinen Unterschied zu anderen Praktikanten“. In Bürojobs könnte die Sprachbarriere eine größere Herausforderung darstellen. Auch im kaufmännischen Bereich sind die sprachlichen Kompetenzen von deutlich höherem Gewicht.

Um die Schüler an die Praktikumsstellen zu vermitteln, bietet die Industrie- und Handelskammer (IHK) umfassende Beratung. Sonia Kefi ist dort Willkommenslotsin und begleitet Unternehmen gleichermaßen wie die Geflüchteten. Dabei geht es insbesondere um die Besetzung von Ausbildungsplätzen durch ausländische Fachkräfte. Kefi berät Unternehmen zu Themen wie Aufenthaltsstatus, Sprachförderung und finanziellen Fördermöglichkeiten. So stufte Sonia Kefi auch diese sechs Kandidaten mittels eines Tests im Vorfeld als geeignet für das technische Praktikum ein. Doch auch aus schulischer Sicht sei eine derartige Beratung wertvoll: Die Kompetenzen der Schüler können richtig eingeschätzt werden und ihnen dann die auf sie zugeschnittenen Perspektiven vermittelt werden. Es scheint zu funktionieren: Mit den Vermittlungszahlen ihrer Arbeit als Willkommenslotsin ist Sonia Kefi deutschlandweit auf Platz sechs gelandet.

„Finanziell wurde die besondere Kooperation der Eckener-Schule mit der FSG für dieses Jahr durch Sondermittel des Bildungsministeriums ermöglicht“, berichtet Hannes Manzke. Die Situation für das nächste Jahr stehe aber noch in den Sternen. Handwerkliche Tätigkeiten böten besonders mit ihrer „Unmittelbarkeit“ Vorteile für die Integration von Menschen mit Deutsch als Zweitsprache. „Wir wünschen uns aber natürlich auch, dass diese Zusammenarbeit auch auf andere Unternehmen ausstrahlt“, erklärt Manzke.

Damit der Funke richtig überspringt, sind Schulen wie Unternehmen für die erfolgreiche Integration mit ihren Engagement verantwortlich. An der Batteriestraße sind die ersten Funken schon übergesprungen.