Maasholm : Feiertage der Junge-Leute-Gilde

Maasholm | „The same procedure as every year“ ist seit gestern in Maasholm angesagt: Die seit 1757 bestehende Junge-Leute-Gilde feiert. Dazu gehörte am zweiten Weihnachtstag der Tradition entsprechend der „Stimmabend“, es folgt am Donnerstag, 29. Dezember, die „Lustigkeit“ und schließlich am Sonntag, 1. Januar, die „Richtigkeit“ – sprich Kassensturz und Prüfung der Frage, ob alle eingenommenen Strafgelder reichen, um die Kosten zu decken. Alle drei Ereignisse wurden und werden an den genannten Tagen vormittags um 10 Uhr mit dem traditionellen „Flaggutstecken“ vor dem Gilde-Lokal angezeigt. Aktuell zählt die Gilde rund 20 Mitglieder. Im vergangenen Jahr wurde kein neues Mitglied aufgenommen, diesmal sind drei junge Maasholmer „ausgeguckt“ worden.

