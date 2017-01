Esgrus : Eintauchen in magische Welten

1 von 1 Foto: U. KÖHLER 1 von 1

Sie sind Leseratten und stellten dies unter der Überschrift „Schock deine Lehrer, lies ein Buch“ bei der siebten Veranstaltung „Kinder und Jugendliche lesen“ des Ortskulturrings Esgrus unter Beweis. „Auffallend war, dass Fantasy verstärkt als Lieblingslektüre bevorzugt wird“, sagt Annelies Gershoff vom Literaturkreis. Die Kinder tauchen immer öfter in die Welt des Übernatürlichen, Märchenhaften und der magischen Kräfte ein. Dabei geht es um Zauberkräfte und das nicht nur bei „Harry Potter“. Die 13-jährige Lisa Mathewes aus Esgrus-Mühle, Schülerin des Satruper Bernstorff-Gymnasiums, beschäftigte sich beispielsweise mit dem „verwunschenen Kind“, um das es im achten Band der Potter-Reihe geht. Im Blickpunkt steht 19 Jahre später Harry als Vater von drei Schulkindern.

Auch der gleichaltrige Julius Thieheuer aus Rottberg ist Bernstorff-Gymnasiast und stellte „Evolution – die Stadt der Überlebenden“ von Thomas Thiemeyer vor. In dem Buch geht es um fünf Jugendliche im Dschungel von Denver und um das, was sie nach einer Notlandung ihres Flugzeuges erlebten. Sie sind in einer von einem Kometen zerstörten Welt angekommen, in der es keine Menschen mehr gibt und Tiere das Sagen haben.

Zu den Vorlesern gehörte auch die zehnjährige Svea Rohr aus Koppelheck, die die Grundschule in Sterup besucht. Bei ihr ging es während des Vorlesens um „Ostwind 3 – Aufbruch nach Ora“ von Lea Schmidtbauer und Kristine Magdalena Henn. Das Buch erzählt von einer wahren Abenteuerreise nach Andalusien – einer harte Bewährungsprobe, in der Pferde die entscheidende Rolle spielen.

Sveas Schwester Nele – zwölf Jahre jung und Schülerin des Bernstorff-Gymnasiums – präsentierte „Rubinrot“ von Kerstin Gier. Dabei handelt es sich um das erste Buch einer erfolgreichen Trilogie: Auch hier ist Fantasy angesagt. Das Lob von Annelies Gershoff für „unsere tüchtigen Leser“ war groß und der Beifall der Zuhörer anerkennend.

Was das Programm des Ortskulturrings Esgrus betrifft, steht fest, dass das Vorlesen von Kindern und Jugendlichen Anfang nächsten Jahres eine Neuauflage erleben wird. Aber bereits im Dezember werden Erwachsene sich ebenfalls an „Esgrus liest“ beteiligen – zum zehnten Mal.

Erika Derendorf und Maren Matzen vom Vorstand haben darüber hinaus allerlei kulturelle Leckerbissen zu bieten. Dazu gehören montags „Bodyforming“ und „Fit für die Woche“. Dann gibt es auch noch eine Malwerkstatt und den Literaturkreis. Ein plattdeutscher Nachmittag am Kamin ist für den 11. Februar vorgesehen. Interessierte können siech auch noch für „Kinderwelten“ am 14. Februar anmelden. „Märchenstunde auf dem Dachboden“ heißt es am 23. März und Frühlingskränze sollen mit Heike Wilk am 27. März gebunden werden. „Jugendliche schrauben an Mofas“ ist für den 5. Mai geplant. Termin für eine Stadtführung „Kappeln klassisch“ ist der 7. Juni. Doch zuvor wird noch ein Blockflöten-Seminar mit Hildegard Petersen wiederholt und zwar am 11. März. Wer mehr wissen und sich anmelden will, kann sich melden unter Tel. 04637/9649595 oder Tel. 04637/ 1256.



