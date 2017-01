Oeversee : Einsatz für den Naturschutz

1 von 1 Foto: Ketels 1 von 1

Oeversee | Westlich des Sankelmarker Sees wurden jetzt die ersten von insgesamt 2150 Bäumen gepflanzt. 15 000 Euro hat der Flensburger Selbsthilfe-Bauverein (SBV) zugesagt, um maßgeblich dazu beizutragen, dass Naturschutzflächen in der Region ökologisch aufgewertet werden und durch Neuanpflanzungen die Biodiversität deutlich erhöht wird. Für das Setzen der ersten Eichen in Anwesenheit des Oeverseer Bürgermeisters Ralf Bölck waren neben dem Klimapakt-Vorsitzenden Henning Brüggemann und Britta Gottburg, Geschäftsführerin des Naturschutzvereins Obere Treenelandschaft, auch die SBV-Vorstände Raimund Dankowski und Jürgen Möller gekommen.

Die gespendete Summe wird eingesetzt auf einem für den Naturschutzverein neuen vier Hektar großen Areal in der Nähe des Sankelmarker Sees – bisher je zur Hälfte als Gras- und Ackerland genutzt – und auf einer Bestandsfläche an der Kielstau. Auf dem zuletzt für Maisanbau genutzten Ackerland wird direkt am vorhandenen Knick ein Pflanzkarree mit Eichen, Wildobst und Schlehen entstehen. An dem angrenzenden Wanderweg soll eine Feldhecke wachsen. Außerdem wird man Gräser säen, die einen hohen Anteil an heimischen Kräutern aufweisen.

Britta Gottburg sieht man ihre Zufriedenheit mit dem Projekt an, wenn sie von Strukturvielfalt und einer entstehenden „bunten Wiese“ spricht. Die Naturschützerin hofft, dass es durch die geplante Beweidung der Grünflächen mit Rindern, die das Gras kurz halten, gelingt, auch Wildgänsen ein Nahrungsangebot zu machen, um sie weitgehend von landwirtschaftlich genutzten Flächen in der Nachbarschaft fernzuhalten.

Der größere Teil der Spende wird investiert an der Kielstau (das ist der Zufluss des Treßsees und der Treene) im Bereich Kleinsoltholz. Dort soll als Erosionsschutz ein 230 Meter langer Knick angelegt und der Bestand durch Feldhecken-, Eichen- und Flatterulmenanpflanzungen aufgewertet werden.

Für den SBV ist es die dritte Spende in Höhe von je 15 000 Euro für eine Baumpflanzaktion im Flensburger Naherholungsgebiet der Oberen Treenelandschaft. „Die Pflanzaktion hat für uns einen symbolischen Wert, sie steht für unser langfristiges Engagement und unsere Verwurzelung in der Region Flensburg“, sagt Dankowski.

Aktionen dieser Größenordnung haben auch über das lokale Gebiet hinausreichende Auswirkungen. Mehr als 55 Tonnen CO2 werden die neuen Bäume pro Jahr speichern können. Anerkennend äußert sich Brüggemann: „Solche Aktionen wie die des SBV sind vorbildlich, davon lebt der Klimapakt. Damit fällt es leichter, unsere selbst gesteckten Klimaschutzziele zu erreichen.“ In unmittelbarer Nähe des zu bepflanzenden Geländes führt ein Feldweg direkt zum Sankelmarker See. Der Blick in die Umgebung veranlasst Dankowski zu der Bemerkung: „Schöne Ecke, hier ist schon sehr viel für den Naturschutz gemacht worden“.

von Tina Ludwig

erstellt am 23.Jan.2017 | 12:45 Uhr