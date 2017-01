Holzbildhauerei : Eine neue Galionsfigur aus Flensburg

1 von 1 Foto: marcus dewanger 1 von 1

Flensburg | Ein Atlantik-Sturm riss im Frühjahr 2015 die Galionsfigur des Großseglers „Eye of the Wind“ ins Meer. Zuvor hatte das maritime Kunstwerk fast 39 Jahre an seinem Platz am Vorsteven des Windjammers verbracht. Schüler der Berufsfachschule Holzbildhauerei / Werkkunstschule hatten die Aufgabe, eine neue Figur zu entwerfen; eine Jury hat die Ergebnisse jetzt begutachtet und sich für die Figur von Hannah Wetter (Foto) entschieden. Belohnung wird ein Törn auf dem Schiff sein. Die prämierte Figur soll bei der Rum-Regatta Ende Mai am Vorsteven der „Eye of the Wind“ montiert werden.



von sh:z

erstellt am 19.Jan.2017 | 08:00 Uhr

