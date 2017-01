Glücksburg : Eine musikalische Reise ins 18. Jahrhundert

1 von 1 Foto: schloss glücksburg 1 von 1

Glücksburg | Matthias Janz ist am Sonntag ab 17 Uhr zu Gast auf Schloss Glücksburg. Das Schloss ist eine kleine Elbphilharmonie aus dem 16. Jahrhundert mit 300 Plätzen vor der Haustür, heißt es in einer Mitteilung. Die Zuhörer erwartet eine Zeitreise in das 18. Jahrhundert. Das Flensburger Bach-Ensemble präsentiert sich mit Stefanie Schrödl auf der Flöte, Cem Aktalay am Fagot, Marcus Honegger auf der Violine und Andreas Deindörfer am Violoncello unter der Leitung von Matthias Janz. Für das Konzert sind noch Karten verfügbar, sie können im Internet unter www.reservix.de für 25 Euro erworben werden.



