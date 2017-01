Lindewitt : Ein gemeinsamer Tanz war der Anfang

1 von 1 Foto: rfr 1 von 1

Rita und Johannes Jensen aus Riesbriek feiern heute ihre „Diamantene Hochzeit“. Bei seinem Namen müssen die Einheimischen kurz nachdenken, denn bekannt ist er im Dorf nur als „Hanni Schmidt“. Der Grund ist einfach: Als Sohn des Dorfschmieds erlernte der heute 87-Jährige diesen Beruf von 1944 bis 1947 in Hattstedt. 1953 übernahm er den väterlichen Betrieb. Da er die Meisterprüfung noch nicht in der Tasche hatte, brauchte er für ein Jahr eine Ausnahmegenehmigung. Das größte Problem war für ihn, die erforderlichen Gebühren von 50 Mark aufzutreiben.

Man kann schon sagen, dass er 1956 auf Brautschau ging. Wo funktionierte das in dieser Zeit am besten? Natürlich beim Tanz. So lernte er bei dieser Gelegenheit in Bredstedt seine heutige Frau Rita kennen. Rita war mit ihrer Familie 1943 aus dem zerbombten Breslau nach Breklum gezogen und arbeitete nach ihrer kaufmännischen Ausbildung im Verkauf und Büro eines Geschäftes in Bredstedt. Um den Kontakt enger zu knüpfen, kaufte Hanni bei ihr ein paar Handschuhe, die er eigentlich gar nicht so dringend brauchte. So entwickelte sich die Beziehung, und im Januar 1957 stand die Hochzeit an.

1964 wurde ein neuer Betrieb gebaut, den sie dann bis 1995 gemeinsam führten. Rita betrieb das kleine Ladengeschäft und verkaufte von der Waschmaschine über Glas und bis hin zu Porzellan alles – sogar Eiscreme. Zudem war sie für die Buchführung zuständig und Hanni für das Handwerk – vom klassischen Hufbeschlag bis zur Landtechnik. Zehn Auszubildende erhielten bei ihm die Grundlagen für ihr späteres Berufsleben. Nachdem der Betrieb dann aus Altersgründen verkauft worden war, bauten die beiden noch einmal ein neues Haus im Dorf.

„Wir haben es gut gehabt“, zieht Hanni Bilanz, wenn er gute und schwierige Zeiten abwägt. „Er ist ein ganz Lieber“, bescheinigt ihm Rita. Heute lassen es beide ruhig angehen. Wöchentliches Kartenspiel gehört dazu, denn Riesbriek war immer ein Dorf der Kartenclubs. Sie sind ebenfalls bei regelmäßigen Treffen mit „alten“ Schmiedemeistern auf der Geest und in Angeln dabei. Beide wissen, dass es nicht vielen Ehepaaren vergönnt ist, das Fest der „Diamantenen Hochzeit“ zu feiern und sind dankbar dafür.