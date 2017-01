Auszeichnung : Ein Flensburger Johanniter bei Gauck

1 von 1 Foto: Johanniter-Jugend 1 von 1

Kim David aus Flensburg ist einer von 70 Ehrenamtlichen, die Bundespräsident Joachim Gauck gestern zum traditionellen Neujahrsempfang ins Schloss Bellevue nach Berlin eingeladen hat. Zur Veranstaltung kamen neben zahlreichen Repräsentanten des öffentlichen Lebens auch rund 70 Bürger aus allen Bundesländern als Würdigung des ehrenamtlichen Engagements.

Kim David ist seit 2003 Mitglied der Johanniter-Jugend im Landesverband Nord. „Über die Einladung habe ich mich sehr gefreut, das kam sehr überraschend“, berichtet der 27-Jährige. „Für mich als Ehrenamtlichen ist es eine große Auszeichnung, die ich stellvertretend für unsere Johanniter-Jugend annehme. Ich freue mich sehr über diese Wertschätzung“, so David. Über den Schulsanitätsdienst in Schleswig hatte er die Jugendorganisation kennen gelernt. Hier absolvierte er auch die Ausbildung zum Jugendgruppenleiter. Neben der Leitung seiner eigenen Jugendgruppe engagierte er sich im Ortsverband Schleswig-Flensburg und unterstützte bald die Regionaljugendleitung in Kiel, bei der er später Mitglied wurde. Als Mentor lernt er selbst Jugendgruppenleiter an und dank seiner Qualifikation zum Fachausbilder steht er mittlerweile auch anderen Mentoren zur Seite. 2014 wählten ihn die Mitglieder der Regionaljugendleitungen zum Landesjugendleiter. Diese Position hatte er bis zum Sommer 2016 inne und gestaltete die Arbeit der Johanniter-Jugend aktiv weiter. Seitdem engagiert sich Kim David, der inzwischen in Flensburg wohnt, auf zahlreichen Veranstaltungen für die Johanniter-Jugend im Norden und steht ihr mit Rat und Tat zur Verfügung.

von sh:z

erstellt am 11.Jan.2017 | 06:45 Uhr