Braukunst in Flensburg : Edle Biere der besonderen „Art“

„BrauArt“ heißt das Zauberwort. Das klingt eindeutig nach Kunst. Es geht dabei aber nicht etwa um künstliches Bier mit genmanipulierter Gerste, sondern um die hohe Kunst des Brauens. Das Ergebnis – bislang ein streng gehütetes Geheimnis – stellte die Flensburger Brauerei gestern der Öffentlichkeit vor: Die frisch präsentierten Bierspezialitäten tragen die verheißungsvollen Namen „Dark Amber“ und „Blonde“. Die alles entscheidende Frage aber ist: Wie schmeckt eigentlich Kunst?

Diese Frage galt es gestern Abend zu klären – und sie wurde ausgiebig geklärt. Nach gründlicher Prüfung kamen die geladenen Gäste – unter ihnen ausgewiesene Bierkenner – zu dem Schluss: Kunst schmeckt, ganz besonders dann, wenn sie aus Flensburg kommt und in flüssiger Form verabreicht wird.

Die Probanden genossen die obergärigen Biere in vollen Zügen, im Verlauf eines über vierstündigen Abends, der von einem Vier-Gänge-Menü von Sternekoch Dirk Luther gekrönt wurde: das „Blonde“ – hell, naturtrüb, vollmundig, gebraut in der Tradition der belgischen Abtei-Biere. Die wahren Kenner rühmten die fruchtige, aber auch gewürzartige Note, schmeckten Pinien- und Citrus-Aromen heraus. „Ein perfektes Bier“, befanden die Brauerei-Chefs Andreas Tembrockhaus und Hans-Peter Heyen. Nicht minder zufrieden waren sie und die Gäste mit dem „Dark Amber“, das nach englischer Art gebraut wurde und ein malziges Aroma verströmt. Wer sich dem Genuss hingibt, wird Noten von schwarzer Schokolade, Kaffee und Lakritz herausfiltern. Und womöglich wird ihm der Alkoholgehalt von 6,6 Prozent nicht entgehen. So viel zu der Frage „Wie schmeckt Kunst“ oder: Wie kann sie schmecken?

„160 verschiedene Proben haben wir im vergangenen Jahr genommen, um schließlich die gewünschte Qualität zu erzielen“, verriet Hans-Peter Heyen. Mit den Bieren zeige man die Flensburger Art und Weise und die Kunst, ganz besondere Biere zu brauen. Erlesene Rohstoffe, wie Aromahopfen aus Slowenien und den USA, edle belgische und englische Ale-Hefen und verschiedenste Sorten von Gersten- und Weizenmalzen zeichnen dafür verantwortlich.

„Wir sind ein langfristig denkendes Familienunternehmen, mit einer konsequenten Markenführung“, betonte Andreas Tembrockhaus. Stur geradezu sei man beim Bügelverschluss geblieben, habe auf Kontinuität gesetzt. „Das ist aber nicht alles“, so der Geschäftsführer. „Es bedarf zudem der Innovation, sonst geht man irgendwann unter.“ Besonders die drei letzten Jahre sei die Flensburger Brauerei sehr erfolgreich gewesen – die Basis für Weiterentwicklung. „Jetzt leisten wir uns neben dem klassischen Segment den Luxus eines I-Tüpfelchens.



