Tourismus in Tarp : E-Bikes für die Urlaubsgäste

Tarp | Mittlerweile sind die kreativen Köpfe der Touristeninformation in der Dorfstraße 8 in Tarp dafür bekannt, dass sie sich immer wieder etwas Neues für die Gäste einfallen lassen. Pedelecs für Urlauber sind der neuste Coup. Die Fahrräder mit Elektromotor können ab sofort in Tarp ausgeliehen in werden. Vier nagelneue Räder, ausgestattet mit sieben Gängen und Rücktrittsbremse, 21 Kilogramm schwer, können für 20 Euro am Tag und Stück gemietet werden. Dazu gibt es eine Radtasche mit Notfallset und Pannenspray, um wenigstens bis zum nächsten Quartier weiterfahren zu können.

„Der Bedarf war immer da“, erklärt Marianne Budach, Geschäftsführerin der „Gebietsgemeinschaft Grünes Binnenland“. Aber Verfügbarkeit, ortsnahe Anbieter und Abstellmöglichkeiten haben eine frühere Anschaffung verhindert. Nun habe sich aber eine praktikable Lösung ergeben: Die Räder werden von der „Fahrrad Vermietung Schleswig-Holstein“ aus Schönkirchen bereit gestellt. Dort wird auch das Geschäftliche abgewickelt. Direkt im Nebenhaus zur Tarper Touristinfo befindet sich eine Unterstellmöglichkeit. „Bei uns in den Geschäftsräumen ist es nicht möglich, die Räder unterzustellen. Dafür ist es einfach zu eng“, sagt Marianne Budach. Wenn jetzt ein Gast kommt und ein Pedelec ausleihen will, dann geht eine Mitarbeitern aus dem Tourist- und Service-Center zum Unterstand und gibt das Rad heraus. „Diese Lösung ist für alle wirklich günstig“, so Budach.

Pedelecs unterstützen den Fahrer mit einem Elektromotor bis zu einer Geschwindigkeit von maximal 25 Stundenkilometern. Deshalb benötigen sie keine Kennzeichnung, und es besteht auch keine Helmpflicht – einen Fahrradhelm zu tragen wird aber dringend empfohlen. Weitere Informationen gibt es bei der Tarper Touristinformation unter der Telefonnummer 0 46 38 / 89 84 04.