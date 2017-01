Flensburg : Duburger Straße: Kind auf Fahrrad von Auto erfasst

1 von 1 Foto: Sebastian Iwersen 1 von 1

Flensburg | Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitagmittag ein Kind in der Duburger Straße verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein Autofahrer das Kind, als es an einer Kreuzung die Straße überqueren wollte.

Der 74 Jahre alte Fahrer eines Mercedes wollte aus dem Jens-Due-Weg kommend in Höhe des Arbeitsamtes in die Duburger Straße einbiegen. Von rechts nahte ein Kind auf einem Fahrrad heran, das weiter in Richtung Nordertor fahren wollte. Offenbar in dem Moment, als es die Kreuzung passierte, fuhr der Mercedes an – und stieß gegen das Fahrrad. Das Kind stürzte.

Der alarmierte Rettungsdienst versorgte den kleinen Radfahrer an der Unfallstelle und brachte ihn anschließend in Begleitung des Notarztes zur genaueren Untersuchung in die Notaufnahme.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von Sebastian Iwersen

erstellt am 20.Jan.2017 | 15:03 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen