Bei Steinbergkirche : Drei Verletzte nach Unfall auf B199

1 von 1 Foto: Sebastian Iwersen 1 von 1

Steinbergkirche | Bei einem Zusammestoß von zwei Fahrzeugen sind am Montagvormittag auf der „Nordstraße“ insgesamt drei Menschen verletzt worden. Vermutlich hatte der Fahrer eines Skoda beim Einbiegen auf die Bundesstraße ein vorfahrtberechtigtes Auto übersehen.

Der Unfall ereignete sich kurz vor elf Uhr in Höhe Nübelfeld (Kreis Schleswig-Flensburg). Nach ersten Erkenntnissen wollte der Fahrer des Skoda mit Hannoveraner Kennzeichen aus Groß-Quern kommend auf die B199 in Richtung Flensburg einbiegen. Dabei übersah er vermutlich einen aus Steinbergkirche kommenden Dacia, in dem eine Frau und ein Kind saßen. Die Fahrerin des Dacia konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und prallte frontal in die Beifahrerseite des anderen Wagens.

Da zunächst nicht klar war, ob Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt sind, wurden neben drei Rettungswagen und dem Notarzt aus Flensburg auch die Freiwilligen Feuerwehren Hattlund-Kalleby, Terkelstoft, Dollerup und Steinbergkirche zur Technischen Hilfe alarmiert.

Glücklicherweise konnten aber alle Unfallbeteiligten ohne den Einsatz von schwerem Gerät aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Sowohl der Fahrer des Skoda als auch die Fahrerin des Dacia und das Kind wurden nach einer Erstversorgung mit Verletzungen noch unbekannten Grades in die Notaufnahme eingeliefert. Lebensgefahr soll nicht bestehen.

Beide Fahrzeuge erlitten bei dem Unfall einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von Sebastian Iwersen

erstellt am 30.Jan.2017 | 12:27 Uhr