Sterup : Drei Neue für die Allmanns-Ritter

Sterup | Kurz vor Jahresschluss treffen sich Sterups Männer zur Allmanns-Sitzung – das hat seit 1802 Tradition. Der Ursprung für „Allmanns“ geht auf die Nutzung der „Maien“, den Sumpf-, Schilf- und Moorgebieten in der Gemeinde, zurück. Diese wurden der Allgemeinheit gegen Zahlung einer Pachtgebühr zur Verfügung gestellt. Dieses Geld wird bei besagter Sitzung „verzehrt“. In der Sitzung regiert der „Schleef“ – ein hölzerner großer Löffel, der seit 2000 von Oberritter Udo Hansen (60) geschwungen wird, um zusätzliches Geld für die feuchtfröhliche Veranstaltung einzukassieren.

Höhepunkt war auch diesmal der Ritterschlag für die Neulinge um Mitternacht durch Oberritter Hansen. Bedingung: Sie müssen männlich, mindestens 18 Jahre alt und Steruper sein. Die Neuritter sind Dominik Ossipow, Andreas Jürgensen und Hendrik Bodenstab. Gastritter wurde Peter Jührs aus Bokel in Holstein, ein Verwandter eines Steruper Ritters.

Hansen ließ durchblicken, dass „Allmanns“ traditionell eine reine Männerangelegenheit sei und es auch bleiben werde.

Im Rahmen von „Allmanns“ fand auch die letzte Sitzung der Gemeindevertretung in diesem Jahr statt. Bevor Sterups Bürgermeister Wolfgang Rupp – bereits vor 34 Jahren zum Allmanns-Ritter geschlagen – das Sitzungsregiment mitsamt der für Ordnung sorgenden Glocke an Oberritter Hansen übergab, nutzte er die Gelegenheit, seiner Verärgerung über Verschmutzungen im Gewerbegebiet rund um die Altglas- und Altkleidercontainer Luft zu machen. Für dieses Fehlverhalten habe er keinerlei Verständnis, sagte Rupp. Wenn sich das nicht ändere, würden die Container per Video überwacht.

Nachdem die Gemeindevertretersitzung beendet war und auch jene Frauen, die diesem Gremium angehören, den Saal verlassen hatten, begann für die verbleibenden Männer „Allmanns“. Und da nutzte der Bürgermeister die Gelegenheit zu einer Rückschau, nannte 2016 ein ereignisreiches Jahr, und erinnerte an die Fertigstellung des Ärztezentrums und die Wiederbelebung des Einkaufmarktes – nicht zuletzt dank der Initiative der „Interessengemeinschaft Steruper Bürger“. Zu Rupps weiteren Informationen gehörte, dass 2016 mit einem Fehlbetrag von 24 000 Euro abschließe und in 2017 mit einem Minus von 17 800 Euro beginne.

Anfang des Jahres habe es noch so ausgesehen, als würden in der Gemeinde zwei Windeignungsflächen realisiert werden können – eine in Grünholz-Helle, eine in Osterholm, so Rupp. Doch in dem Anfang Dezember von der Landesregierung vorgelegten Plan seien sie nicht mehr enthalten. „Pech gehabt“, kommentierte der Bürgermeister und Pech, führte er weiter aus, hatte auch die Central Anglia, die seit Jahren versucht, Öl- oder Gasvorkommen rund um Sterup zu finden. Im Herbst gaben sie ihre Konzession zurück.





