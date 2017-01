Drei Berufsschulen – zahllose Abschlüsse

Die drei großen Berufsschulen der Stadt stellen dieser Tage – im Vorfeld des Anmeldezeitraums – ihre zahlreichen Bildungsangebote vor. Nach der Flensburger Wirtschaftsschule HLA gestern Abend (wir berichteten) stellen am kommenden Mittwoch (18. Januar, 19 Uhr) die Hannah-Arendt-Schule und am darauffolgenden Mittwoch die Eckener-Schule (25. Januar 19 Uhr) ihre Ausbildungsgänge, Fachschulen und Klassen vor.

Hannah-Arendt-Schule

Die Hannah-Arendt-Schule (HAS) ist das Regionale Berufsbildungszentrum für Flensburg und das Umland (in einigen Ausbildungsberufen darüber hinaus) für die Berufsfelder Gesundheit, Nahrungsgewerbe, Gastronomie und Körperpflege. Außerdem gibt es an der HASBerufsintegrationsklassen (DaZ), Klassen für berufsvorbereitende Maßnahmen sowie Klassen des ausbildungsvorbereitenden Jahres.

Vollzeitschulische Berufsausbildungen werden in Berufsfachschulen zum Staatlich geprüften Pflegeassistenten und zum Sozialpädagogischen Assistenten angeboten, in der Fachschule für Sozialpädagogik zum Staatlich anerkannten Erzieher. In der Fachschule für Heilpädagogik werden Erzieher mit Berufserfahrung zu Staatlich anerkannten Heilpädagogen weiter gebildet. Als vollzeitschulische Bildungsgänge biete die HAS die Berufsfachschule Gesundheit und Ernährung, die Fachoberschule Gesundheit und Soziales und die Berufsoberschule Gesundheit und Soziales. Das dreijährige Berufliche Gymnasium (BG) „Ernährung“ beziehungsweise „Gesundheit und Soziales“ führt mit den Schwerpunkten Gesundheit oder Erziehungswissenschaften zum Abitur. Neu am BG ist ein Berufsorientierungskonzept, das in die Ausbildung integriert ist.

HLA – Die Flensburger Wirtschaftsschule

Die frühere Handelslehranstalt bietet im kaufmännisch-verwaltenden Bereich dieses Bildungsangebot. Neben der dualen Berufsschule ist die HLA Kaufmännische Berufsschule für 16 staatlich anerkannte Ausbildungsberufe, mit der Möglichkeit, über Zusatzunterricht die Fachhochschulreife zu erreichen. Es gibt eine Zusatzqualifikation Europakaufmann, ein ausbildungsvorbereitendes Jahr mit kaufmännischer Grundbildung in Vollzeit mit Praktikum und ein kaufmännisches Qualifizierungsjahr in Vollzeit mit Praktikumsanteil.

Die HLA bietet weiter fünf

Schularten in Vollzeitunterricht: Berufsfachschule I Fachrichtung Wirtschaft (mittlerer Schulabschluss), Berufsfachschule III für Kaufmännische Assistenten (Fachhochschulreife + Beruf), Fachoberschule Fachrichtung Wirtschaft (Fachhochschulreife), Berufsoberschule Wirtschaft (Abitur), Berufliches Gymnasium mit vier Profilen sowie die Fachschule Wirtschaft.





Eckener-Schule

Neuester Ausbildungsgang an der Eckener-Schule ist der Medientechnische Assistent an der Berufsfachschule. Insgesamt umfasst das Bildungsangebot der Eckener-Schule folgende Schularten:

Berufsvorbereitung (Landschaftsbau, Kfz-Technik, Gebäudepflege, Technik und Handwerk), die DaZ-Ausbildung für Flüchtlinge, die Berufsfachschule I: Elektro-, Metall-, Gestaltungs- und Bau-Technik; II: Holzbildhauerei; III: Medientechnische, Informationstechnische, Energietechnische und Gestaltungstechnische Assistenten; Berufliches Gymnasium (Informationstechnik, Umwelttechnik, Gestaltungstechnik); Fachoberschule Technik und Gestaltung; Berufsoberschule Technik und Gestaltung; Fachschule (E- und M-Technik, Windenergie, Mechatronik, Holztechnik, Raum- und Innenausbau, Gebäudesystemtechnik). Es werden alle Abschlüsse bis zum Abitur angeboten.

Zudem ist die Eckener-Schule Berufsschule für 64 gewerblich-technische Berufe in Handwerk und Industrie. Hier könne neben dem Berufsschulabschluss auch der Mittlere Schulabschluss erworben werden.











von Carlo Jolly

11.Jan.2017

