Autofahrerfrust in Flensburg : Diesel statt E10: Autos bleiben nach Tankstellen-Besuch liegen

Flensburg | Malheurs wie diese ereignen sich bekanntlich grundsätzlich, wenn man es eilig hat. Eigentlich wollte Maik Schneider am Sonnabend nur kurz seine Tochter zum Flixbus am Bahnhof bringen. Sie wollte nach Kiel, Freunde besuchen. Eine Allerweltstour für die meisten – für Familie Schneider aber eine ganz besondere Mission. Der Bahnhof nämlich blieb ein unerreichbares Ziel, zwei Autos blieben als Fall für die Werkstatt auf der Strecke, und der Flixbus nach Kiel fuhr ohne Schneiders Tochter los.

„Wir waren gut in der Zeit“, sagt der Polizeibeamte. So gut, dass er mit dem Ford Fiesta seiner Tochter noch auf kurzem Umweg die Viking-Tankstelle in der Lise-Meitner-Straße ansteuerte, um den Wagen aufzutanken. Mit einer frischen E10-Füllung starteten die Schneiders nach dem Boxenstopp gegen 16.45 Uhr in Richtung Innenstadt. Sie kamen aber nicht weit. Nach nur 1000 Metern begann der Motor zu stottern. Ruckelnd kam der Wagen in der Eckernförder Landstraße zum Stehen, starten wollte er nicht wieder. Nichts ging mehr, der Fiesta quittierte komplett den Dienst.

Maik Schneider alarmierte seine Ehefrau, die jetzt mit dem Familien-Mondeo ausrückte. Aber auch der sollte kurze Zeit später fahruntüchtig sein. Denn weil am Sonntag eine längere Auswärtstour anstand, tankte Frau Schneider während der Anfahrt gegen 17.30 Uhr vorausschauend noch kurz den Kombi voll. Auch das sollte Folgen haben. Denn der große Ford tat es dem kleinen Ford gleich. Er fuhr noch anstandslos vom Tankstellengelände, dann zog mit einem Mal der Motor nicht mehr, Stottern, technisches K.O. am Straßenrand. Aus. Flixbus Adieu!

Und die Schneiders? Bei ihnen fiel der Groschen. „Es zeigte sich, dass meine Frau ebenfalls bei Viking getankt hatte – und zwar an derselben Zapfsäule“, so der Polizeibeamte. „Das konnte ja kein Zufall sein.“

Sie alarmierten den Tankstellenbetreiber und versorgten ihre beiden havarierten Benziner, die in eine Werkstatt abgeschleppt wurden. Die Krönung des Tages gab’s zu Hause in Sünderup, als sie mit einer Nachbarin über ihren total gebrauchten Sonnabend ins Gespräch kamen. Die Frau hatte eine Stunde vor Maik Schneider ihren Hyundai betankt. Ebenfalls an der Lise-Meitner-Straße. Natürlich ebenfalls E 10. Das Auto war bockend und ruckelnd gerade noch bis in die heimische Garage gekommen. Als der ungläubige Ehemann den Wagen zu starten versuchte, ging da auch nichts mehr.

Als die ersten Fälle bekannt geworden waren, hatte der Tankstellenbetreiber schnell reagiert und die Zapfsäule gleich stillgelegt. Heiko Thomsen, zu dessen Firmenverbund die Viking-Tankstellen gehören, sprach Montag von vier, maximal fünf Autofahrern, die mit verunreinigtem Benzin liegen geblieben sind. „Wir können das anhand der Belege nachvollziehen“, meinte er. „Wir haben empfohlen, die Fahrzeuge nicht mehr zu bewegen und abschleppen zu lassen.“

Glück im Unglück war wohl, dass der Fehler relativ schnell entdeckt wurde. „Wir haben die Säule nach den ersten Rückmeldungen am Sonnabend gleich still gelegt, gestern den dazugehörigen Tank abgepumpt und eine Probe ins Labor gegeben.“ Wie sich am Montagabend herausstellte, war die Ursache eine Falschbefüllung gewesen. Der Fahrer des liefernden Lastzuges hatte den E10-Kraftstoff versehentlich in einem Dieseltank ausgeliefert. „Das ist wahnsinnig ärgerlich und tut uns unendlich Leid“, so Thomsen zerknirscht. „Wir werden die Rechnungen natürlich übernehmen.“

So wie es aussieht, ist wohl der weniger schlimme Fall eingetreten und die Maschinen der betroffenen Fahrzeuge haben keinen Schaden genommen. Am Abend konnte Maik Schneider jedenfalls schon Entwarnung geben. „Unsere beiden Autos laufen wieder“, meldete er.

von Holger Ohlsen

erstellt am 31.Jan.2017 | 16:38 Uhr