Steinberg : Die Ostsee nagt an der Steilküste

Steinberg | An der Angelner Steilküste zwischen Habernis und Norgaardholz herrscht Alarmstimmung. Flutwellen und die entlang des Ufers von Nord nach Süd ziehenden Strömungen verursachen immer wieder neue Abbrüche. Und auch die letzte Sturmflut mit dem harmlosen Namen „Axel“ hat erheblich an der Küste genagt: An einigen Stellen sind schützende Steine und Seesand weggespült worden, so dass die Lehmschicht freigelegt ist. Auch den Bewuchs, darunter etliche Bäume, hat das Meer verschlungen. Anlieger – wie beispielsweise in Habernis – müssen hilflos mit ansehen, wie ihre ihre Hausgrundstücke und ihre landwirtschaftlichen Nutzflächen nach und nach quadratmeterweise verloren gehen. Selbst die Gemeinde Steinberg, die ein ehemaliges kleines Militärgelände in Besitz hat, bleibt vom Landverlust nicht verschont.

Besonders prekär stellt sich die Lage in der mit 17 Häusern bebauten Norgaardholzer Haffkoppel dar. „Als dort in der 1950er Jahren ein Hamburger ein erstes Wochenendhaus mit Meeresblick bauen ließ, lag der obere Teil der Steilküste noch über 20 Meter weit vom Meer entfernt“, berichtet der Steinberger Bürgermeister Gerhard Geißler.

Heute darf dieses Grundstück nicht mehr betreten werden. Absturzgefahr! Das Gelände rund um das Haus ist mit rot-weißen Bändern abgesperrt wie ein Tatort. Schon bei den nächsten Frühjahrsstürmen könnte das teilweise schon unterspülte Holzhaus abstürzen, befürchtet der Bürgermeister. Für den Eigentümer ist das Anwesen, das er in der Vergangenheit mehrmals renovieren und modernisieren ließ, längst zu einer wertlosen Immobilie verkommen. Einen Rettungsanker gibt es nicht, weil laut Behördenvorschrift hierzulande an der Steilküste keine technischen Sicherungsmaßnahmen erlaubt sind. Wer hier zur Selbsthilfe greift und auf eigene Faust mit Steinmaterial die Kanten-Schwachstelle befestigt, macht sich strafbar. Der Natur soll damit freier Lauf gelassen werden.

Allerdings hat es Geißlers Worten zufolge 1994 einmal eine Ausnahmegenehmigung gegeben: Damals erhielt das vom Wellenschlag gefährdete Strandhotel in Steinberghaff einen schützenden Steinwall.

Die Steilküste wird allerdings nicht nur von der Ostsee angenagt, die Gefahr kommt auch von oben, wie sich herausgestellt hat. Bei Regen im Winter dringt das Wasser in die Erdschichten ein, kann nicht abfließen und gefriert, wenn plötzlich Frost einsetzt. Bei nachfolgendem Tauwetter werden dann tiefe Löcher in den Abhang gesprengt, und das Gemisch aus Erde und Lehm landet unten am Strand. Da können die Steinberger nur neidvoll auf die Insel Sylt blicken, wo Küstenschutz mit Millionenaufwand betrieben wird.