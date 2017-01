Juwelier in Flensburg : Diamantring gestohlen – Polizei sucht optisch „auffällige“ Familie

Flensburg | In einem Juweliergeschäft in der Flensburger Innenstadt ist am Mittwochnachmittag ein hochwertiger Ring gestohlen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wird eine Familie verdächtigt, den mehrere Tausend Euro teuren Weißgold-Diamantring entwendet zu haben.

Die Eltern und zwei kleine Kinder betraten gegen 12.30 Uhr das Geschäft, um sich Schmuck und Uhren zeigen zu lassen. Während des Beratungsgespräches wurden die Verkäufer wechselweise in Gespräche verstrickt. Die Familie verließ dann zunächst den Laden. Gegen 13 Uhr kam sie zurück und teilte mit, doch nichts kaufen zu wollen. Im Anschluss stellten die Mitarbeiter den Verlust des Ringes fest.

Die tatverdächtige Familie wird als sehr auffällig beschrieben:

Die Frau schätzten die Mitarbeiter auf zirka 25, schlank mit dunkelbrauenen Haaren und blondierten Haarspitzen. Zur Tatzeit waren die Haare zum Dutt gebunden, sie trug einen hellen Pullover, eine schwarze Weste und eine goldfarbene Gucci-Brille.

Der etwa 30-jährige Mann hatte schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart. Er trug einen grauen Pullover und eine Weste.

Bei den kleinen Kindern handelt es sich um Zwillinge im Alter von zwei bis vier Jahren. Sie trugen auffällige helle Teddymützen mit großen Teddyohren.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den gesuchten Personen unter Telefon 0461/4840. Sie fragt explizit danach, ob sie in weiteren Geschäften aufgefallen sind.

19.Jan.2017

