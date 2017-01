Stadtplanung in Flensburg : „Der Werteverfall trifft uns alle“

vergrößern 1 von 3 Foto: Gunnar Dommasch 1 von 3

Flensburg | Der jahrelange Stillstand am heruntergekommenen Einkaufs- und Wohnkomplex Hafermarkt nervt Betroffene und Anwohner im Stadtquartier zunehmend. Die verworrene, wenig transparente Situation um einen möglichen Abriss und Neubau gibt weiterhin Rätsel auf.

Jüngst meldete sich die bislang wenig in Erscheinung getretene Iwersen-Gruppe, die von den Eigentümern ursprünglich mit der Projektentwicklung beauftragt worden war, zu Wort: Sie gehe inzwischen von einer Restaurierung der vorhandenen Gebäude aus. Gleichzeitig bot sie via Flugblatt Stellplätze in der Tiefgarage zum Kauf an.

„Wenn es einzelne Besitzer solcher Stellplätze geben wird, würde das ja bedeuten, dass eine ganzheitliche Entwicklung der Fläche unmöglich entstehen kann“, kritisiert Gunnar Carlsson. Der Architekt ist einer der Anlieger, die die Entwicklung am Hafermarkt außerordentlich bedauern. Sein Büro hat eines der größten Einzelprojekte der östlichen Altstadt entwickelt. Das betrifft die Gebäude Angelburger Straße 72-78 und Hafermarkt 2 mit all den entkernten Innenhöfen, Parkplätzen und Grünanlagen. „Wir haben die Immobilien einst als Ruine erworben und sie mit viel Geld und Mühe auf Vordermann gebracht, auch unter denkmalpflegerischen Aspekten“, sagt Carlsson. Die jetzige Entwicklung sei wenig überschaubar, auf jeden Fall aber kontraproduktiv für das gesamte Quartier. „Hier wird offensichtlich immer noch taktiert, aber wir wünschen uns und fordern, dass die Investoren mitziehen in unserem Bemühen, die Gegend zu verschönern. Der Werteverfall betrifft uns alle!“

Dem könne man sich nur anschließen, meint Udo Hansen, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, die als mittelbarer Nachbar betroffen ist. Hansen ist der Überzeugung, dass nur ein Neubau, nicht aber eine Renovierung der vorhandenen Substanz etwas an der unbefriedigenden Situation ändern könne. „Es muss sich grundlegend etwas tun, damit man den Bereich rund um den Hafermarkt wieder gern aufsucht und nicht meidet, wie es jetzt der Fall ist.“ Die planungsrechtlichen Vorgaben der Stadt seien abgeschlossen, jetzt müsse es endlich vorangehen. „Jeder Investor verspricht sich natürlich eine gewisse Rendite“, sagt er. Vielleicht ist man da eher pessimistisch?

In der Tat würden gegenwärtig Zahlen geprüft und verglichen, sagt Oliver Densch von der Hafermarkt-Projektgruppe. „Wir wollen hier was Tolles auf die Beine stellen, aber das mit Ruhe und Besonnenheit.“ Oberste Priorität habe, die Nahversorgung für den Stadtteil sicherzustellen.

Es ist anzunehmen, dass der Investor die Aktivitäten der Iwersen-Gruppe als Miteigentümer mit Argwohn betrachtet, auch wenn dies nicht offen ausgesprochen wird. Der Selbsthilfebauverein ist mit seiner WEG-Verwaltung mit der Vermietung betraut. Man hat es gegenwärtig noch mit dem (zum Verbleib entschlossenen) Discounter Aldi, der Textilkette KiK, einem Friseur, einem Döner-Laden und einem Kiosk zu tun. Inmitten des Kompexes lebt der Uhrmachermeister Holger Thomsen mit seiner Frau Regina quasi im umbauten Raum: 200 Quadratmeter über zwei Ebenen, Kamin, Terrasse, Thermopenscheiben gegen den Lärm. „Die Thomsens gehören nicht zur Eigentümergemeinschaft“, bestätigte Michael Klein von der Verwaltung. „Gleichwohl müssen sie bei künftigen Planungen berücksichtigt werden.“

Das gilt nicht für den Kiosk „Tante Maß“, benannt nach dem Familiennamen des Betreibers. Der heißt inzwischen Stanowski, Hauke. Auch er ist ahnungslos, was seine Zukunft betrifft. Mit einem zweiten Laden in der Großen Straße hat er sich notdürftig abgesichert. „Aber es wäre schön, hierzubleiben“, sagt Stanowski. „Gibt immer viel Kundschaft.“ Die Hoffnung stirbt zuletzt. Sein Mietvertrag jedoch wird immer nur für sechs Monate ausgestellt. Bisher wurde er immer verlängert. . .

