Stadtbild Flensburg : Der Schandfleck der Deutschen Bahn

Täglich fahren hier Tausende von Autofahrern vorbei, einheimische wie ortsfremde, Pendler wie Touristen. Sie passieren einen der hässlichsten, verkommensten Orte der Stadt – nicht in irgendeiner Sackgasse in einem alten Gewerbegebiet, sondern mitten im Zentrum, an der meist befahrenen Straße der Stadt, keine hundert Meter von der Flensburg-Galerie entfernt. Seit Jahren verfällt der Bahndamm auf dem kurzen Abschnitt zwischen Angelburger Straße und Heinrichstraße immer mehr.

Die Tür zu einem der Räume steht auf, drinnen ist es dunkel, der gesamte Raum ist mit Müll übersät, es riecht nach Alkohol. Ein paar Meter weiter löst sich die Holzverkleidung vom Beton, daneben liegen herunter gefallene Ziegelsteine. Löcher im Boden lassen auf Ratten schließen. Ein Telefonkasten mit der Aufschrift Post hängt an einem Draht. Das Geländer, das die Stufen hinunter zu einem verbretterten Eingang sichern soll, ist abgängig.

„Wenn man jedenfalls die Stufen verfüllen und das alles einebnen könnte!“, sagt Peter Petersen. Zusammen mit den Mitstreitern der IG Altstadt-Süd beißt er sich seit Jahren an diesem Schandfleck die Zähne aus. Die IG macht sich stark für das Viertel unmittelbar hinter dem Bahndamm, für die gewerblichen und privaten Anlieger der oberen Angelburger Straße, der Heinrichstraße und des Hafermarktes sowie anliegender Quartiere. Bei seinen zahllosen Versuchen, zuständige Personen bei der Bahn zu erreichen, sei er von Pontius zu Pilatus durchgestellt worden. „Man bekommt aber keinen Entscheider ans Rohr.“ Vor knapp vier Jahren hatten Arbeiter der Bahn notdürftige Schönheitsreparaturen vorgenommen, von denen heute kaum noch etwas zu sehen ist. „Derer habhaft zu werden, ist schier unmöglich“, klagt Petersen, der versucht hat, im Flensburger Bahnhof und im Bahnbetriebswerk jemanden zu finden, der Hand anlegen könnte.

In dem betroffenen Abschnitt ist der Bahndamm – anders als weiter nördlich im Bereich des Zob – hohl. Viele Flensburger erinnern sich noch an frühere Nutzungen unter den Gleisen. „Links von der Durchfahrt war Emma Voß mit ihren Zeitschriften“, weiß Petersen. Der südlichste Raum war offenbar ein Band-Probenraum. „Da war ein Kiosk, hier ein Fischhändler“, erinnert sich Claus Jepsen, der das Viertel wie seine Westentasche kennt. „Die Nutzung der Kasematten begann um 1929“, teilt Stadtsprecher Clemens Teschendorf mit. Sie endete 1995, ergänzt seine Kollegin Sabine Brunkhorst bei der Bahn in Hamburg. Die Verklinkerung des Bahndamms im Bereich der Unterführung sollte an den Turm der Johanniskirche erinnern, so Teschendorf.

Bei der Bahn wird der Schandfleck noch als Strecke geführt: „Es handelt sich um die Bahnstrecke 1002 Flensburg Weiche – Flensburg Alter Bf.“, so Brunkhorst. „Die Trasse ist stillgelegt, wir müssen sie aber weiter vorhalten.“ Vielleicht nicht mehr lange. Denn mit ihrem Beschluss zur Zukunft der Bahn in Flensburg hat die Ratsversammlung die Verwaltung aufgefordert, mit der Bahn über eine Entwidmung zu verhandeln. Das dürfte dauern – und die Bahn von wirklichen Investitionen abhalten.

„Die Anlagen sind stand- und verkehrssicher“, behauptet Sabine Brunkhorst weiter. Das Erscheinungsbild ist offenbar kein Kriterium für die Bahn. Um die offene Tür werde sich ein Mitarbeiter kümmern.

Die IG ist enttäuscht, dass die Stadt nicht mehr unternimmt. Doch dem Rathaus sind die Hände gebunden, weil sie nicht Eigentümer ist. Die letzten Aktivitäten liegen schon etwas zurück. „Wir waren 2013 das letzte Mal dran“, so Teschendorf. Da hat es ein Treffen mit allen Beteiligten gegeben, die in den kleinen Reparaturen im Mai 2013 mündeten. Danach hat sich nur noch die IG Altstadt bemüht.

von Joachim Pohl

erstellt am 04.Jan.2017 | 09:00 Uhr