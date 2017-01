Klassische Yachten in Flensburg : Der kalifornische Ritterschlag

1 von 1 Foto: Michael Staudt 1 von 1

Seit 2006 setzt der Flensburger Unternehmer Oliver Berking mit viel Herzblut seine Vision eines maritimen Zentrums für den klassischen Yachtbau in Flensburg um. Die Vollendung war die Eröffnung eines Leuchtturm-Projektes im Oktober: Das in Europa einzigartige „Yachting Heritage Center“ – Sammlung, Galerie, Museum, Bibliothek, Präsentationsfläche für 150 Jahre Yachtsport weltweit. Zu diesem Zuckerkrönchen auf dem Gesamtwerk kam – fast zeitgleich – ein echter Ritterschlag. Robbe & Berking Classics, die Werft in dem Ensemble, darf eine der Königinnen der legendären Seebahnen restaurieren: „Baruna“. Der Auftrag sorgt bis 2018 für Vollbeschäftigung – und neue Jobs.

„Sie war eine meiner Schönsten“, sagte ihr Schöpfer Olin Stephens (1908 - 2008), einer der weltweit erfolgreichsten Yachtkonstrukteure, über seinen Entwurf. 1938 wurde der fast 22 Meter lange Zweimaster in Quincy unweit von Boston zu Wasser gelassen, eine Hochseeyacht für schnelles, sicheres, komfortables Reisen und Rennen. Stephens hatte „Baruna“ für das Bermuda Race gezeichnet – eine Hochseeregatta, legendär wie das australische Sydney-Hobarth-Rennen. Seit 1903 führt die im Zwei-Jahres-Rhythmus vom exklusiven New York Yacht Club ausgerichtete Regatta von Newport (Rhode Island) über 635 Seemeilen (1175 Kilometer) nach Hamilton/Bermuda.

„Baruna“ setzte gleich bei ihrem Debüt eine Bestmarke, die viele Jahre Bestand haben sollte. Drei Tage, 21 Stunden, fünf Minuten und 42 Sekunden bedeuteten den Sieg nach gesegelter und berechneter Zeit, „Baruna“ war unter teilweise harten Bedingungen acht Stunden vor dem nächsten Schiff im Hafen. Zehn Jahre später machte sie es glatt noch einmal: Ihr ebenso überlegener zweiter Sieg im Rennen des Jahres 1948 machte sie endgültig zur Ikone des prestigeträchtigen Bermuda-Race. Nebenbei begründete „Baruna“ eine (sehr kurze) Galerie von gerade mal vier Yachten, die dieses Rennen zwischen 1903 und 2016 mindestens zwei Mal gewinnen konnten.

Dass „Baruna“ 68 Jahre nach dem Triumph ihren Weg in Oliver Berkings große Bootshalle am Industriehafen finden würde, wollte der Unternehmer erst glauben, als seine Überführungscrew die elegante Schönheit tatsächlich am Werftsteg vertäut hatte. „Für genau solche Aufträge habe ich die Werft gegründet, und es gibt von diesem Kaliber nicht viele auf der Welt. Ich konnte es zunächst nur schwer glauben, zumal der Eigner es um die halbe Welt transportieren lassen musste, um zu uns zu gelangen!“

Sein Auftraggeber, vermögende Urenkel-Generation einer bekannten US-amerikanischen Dynastie, ist in vielerlei Hinsicht ein Glücksfall. Der 48-jährige Kunde steckt seit Jahren viel Zeit und sehr viel Geld in seine Leidenschaft für besonders schöne klassische Segel- und Motoryachten; er ist engmaschig vernetzt in dieser für das Flensburger Unternehmen sehr interessanten internationalen Szene, und er vertraut dem guten Ruf, den sich die Flensburger Werft in den letzten zehn Jahren aufgebaut hat.

Der Beleg steht in der Werfthalle, am Ende einer langen und auch nicht ganz ungefährlichen Anreise. Von Süd-Kalifornien an der US-Westküste aus wurde die 40-Tonnen-Yacht im August als Decksfracht nach Zeebrügge in Belgien verschifft, von dort ging es unter Motor mit kleiner Mannschaft und unermüdlich laufenden Lenzpumpen 48 Stunden nonstop nach Flensburg.

Seither ist der Aufwand keinesfalls geringer geworden. Auf Seiten des Auftraggebers wird unter Leitung des führenden niederländischen Konstrukteurs André Hoek die Sanierung durch ein Team von Fachleuten begleitet. Die Britin Koren (Kos) Evans, als Yachtfotografin auch eine Berühmtheit, kommt regelmäßig von London nach Flensburg, um den Sanierungsfortschritt zu dokumentieren (http://superyachtclassics.com). Dass dieser ganz besondere Auftrag in Flensburg landete, ist für Insider der Szene kein Zufall. „Wir wissen alle, was ihr könnt und wer ihr seid“, sprach Brooke Parish, dem heute die legendäre Yachtfirma Sparkman & (Olin) Stephens gehört. „Dass sie Baruna nach Flensburg gebracht haben, spricht für euch. Ihr müsst gut sein“, lobte er Berking.

Mit ein bisschen Abstand zu den Ereignissen gestattet sich der Werftchef ein mildes Eigenlob. „Das bestätigt unser mutiges Konzept, nur auf den Holzbootbau zu setzen“, freut er sich. Keimzelle der erst 2008 gegründeten Bootswerft war das Sanierungsprojekt der ehemaligen Marine-Ausbildungsyacht „Ostwind“ gewesen. Unter der Leitung von Berkings Freund Kai Wohlenberg hatte eine regionale Bootsbauer-Crew die 1938 bei Abeking & Rasmussen gebaute 20 Meter lange 12mR-Rennyacht komplett saniert – „eine Wahnsinnsleistung war das“, sagt Berking. „Dem „Sphinx“-Projekt, das weltweit von Klassiker-Enthusiasten mit großer Aufmerksamkeit verfolgt wurde, folgte der Bau einer Reihe kleinerer Meterklasse-Boote – und schließlich das nächste Ausrufezeichen: Anker 434. Nach Plänen des norwegischen Meisterkonstrukteurs Johan Anker entstand in Flensburg dessen 1939 gezeichneter, aber nie gebauter Zwölfer – auch dies verbucht der Werftbesitzer als Referenz.

Zur Saison 2018 will Berkings Crew fertig sein. Ihre Aufgabe ist es, Rumpf und Deck wiederherzustellen, in den Niederlanden soll der Innenausbau erfolgen – dann ist „Baruna“ als Markenbotschafterin der Flensburger Klassiker-Werft weltweit unterwegs, denn der neue Eigner will mit dem Boot reisen, vielleicht ja auch wieder mal von Rhode Island nach Bermuda. Egal, was kommt: „Wenn Baruna wieder segelt“, freut sich Oliver Berking, „wird das eine Wahnsinnsreferenz für unsere Werft sein.“

von Holger Ohlsen

erstellt am 09.Jan.2017 | 07:00 Uhr