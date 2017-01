Niederdeutsche Bühne Flensburg : „De Düwelsblitz“ – wie Betrüger zu Betrogenen werden

1 von 1 Foto: gloyer 1 von 1

So is dat op’t Land – de Buer ward öller un de Sipp luert achter sien Hoff. Menschliche Schwächen wie Neid und Erbschleicherei bilden den Kontext der jüngsten, im ländlichen Raum angesiedelten Inszenierung der Niederdeutschen Bühne, die Sonnabend Premiere im Stadttheater feierte. Die Komödie „De Düwelsblitz“ von Karl Wittlinger ist ein bewährter Klassiker, den die NDB vor 20 Jahren schon einmal im Programm hatte.

In Form einer mysteriösen Pilzvergiftung und eines Gebäudebrands belasten düstere Machenschaften den Moorhof von Jakob, dessen Neffe Hugo und Nichte Marlies ihm nach dem Erbe trachten. Alt geworden denkt er an sein Ende: „De Herrgott hett mi allens nohmen“, sagt er zu Enkelin Bärbel, Medizinstudentin, die einmal alles erben soll, „avers Di hett he mi geven“. Ihr vertraut er an, dass Hugo und Marlies ihre Eltern vergiftet haben, was sie naturgemäß empört. Doch die Täter wiegeln ab: Das sei 15 Jahre her – „un nix mehr to bewiesen“.

Nachdem Bärbels Freund Franz auftaucht und die Liebenden für ein Tete-a-Tete im Obergeschoss verschwinden, verfällt Opa Jakob in eine Art Schockstarre. Die Erbschleicher wähnen ihn jedoch tot und planen ein Komplott. Knecht Michel soll dabei den Schlaganfall gezeichneten Bauern mimen, damit der zufällig anwesende Notar ein falsches Testament aufsetzt. Opa wird indes in eine Truhe verfrachtet, aus der er direkt vor der Pause Spot-beleuchtet auftaucht.

Die theatralische Dynamik gewinnt an Fahrt: Mit viel Aggewaars wird der Notar zum Verfassen eines Testaments überredet, wobei das Lügengebilde immer wieder zusammenzubrechen droht. Knecht Michel manipuliert ganz „swieneplitsch“ den Inhalt, sodass die Betrüger Marlies und Hugo am Ende als die Betrogenen dastehen, Opa Jakob taucht plötzlich wieder auf, die Erbschleicher wollen ihn und Michel meucheln, um doch noch an den Hof zu kommen, finden sie aber nicht. Ganz so ernst endet das Stück dann nicht – die Enkelin erbt den Hof, ihr zukünftiger Mann (ein Bio-Ökologe) regelt gleich die Aufgabenteilung. Damit Hugo und Marlies nicht auf ihr verlottertes Hofteil zurück müssen, sorgt Knecht Michel dafür, dass der „Düwelsblitz“ erneut zuschlägt – und das Gebäude mittels einer Kerzenkonstruktion im Heuschober bei einem Gewitter abbrennt, während alle ein Alibi haben.

Den rund 350 Besuchern gefiel die in sich stimmige Komödie mit ihren zahlreichen klamaukigen Situationen sehr, auch wenn die erotisch angehauchten Anspielungen etwas altbacken wirkten. Stilecht Claus Olsen als pikierter Notar mit Seidenschal und weißen Socken. Stefen Ketelsen als Freund Franz sorgte mit seinem Dialekt für polyglotte Farbe und witzigem Sprachtransfer bayerisch-hochdeutsch-platt. Rainer Seidel gab cool den Bauern, den nichts erschüttern kann. Ihre liebevollen Gefühle nimmt man Kathrin Beuster (Bärbel) ab. Sven Misch und Sonja Weber als Neffe und Nichte waren die rührigen Akteure des Plots, überzeugten wiederholt mit schön ausgespielten Detailszenen in Fahrigkeit, derber Heftigkeit und (gespielter) Boshaftigkeit. Bernhard Petersen, NDB-Urgestein, hatte als Knecht Michel seine Paraderolle, gut gespielt als dröges, schlitzohriges Faktotum mit ausgezeichneter Mimik. Insgesamt bot das Ensemble unter der gelungenen Regie von Birgit Bockmann eine authentische Leistung. Ein Lob erneut der Professionalität von Kostümen und Bühnenbild.

Der nächste „Düwelsblitz“ schlägt am Sonntag, 5. Februar, um 19 Uhr im Stadttheater zu.



von Rainer Fischer

erstellt am 30.Jan.2017 | 15:47 Uhr

