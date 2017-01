Flensburg : Däne wollte heiraten und landete im Gefängnis

Flensburg | Die Bundespolizei hat am Montagabend auf dem A7-Parkplatz Jalm einen 35-Jährigen verhaftet. Der Mann wird deshalb wohl seine eigene Hochzeit absagen müssen.

Er war in einem BMW mit dänischen Kennzeichen unterwegs, als ihn die Polizeibeamten auf dem Parkplatz kontrollierten. Weil er wegen unerlaubten Besitzes von Rauschgift per Haftbefehl gesucht wurde, klickten die Handschellen. Der Däne wurde mit auf die Dienststelle genommen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Auf der Dienststelle wurde ihm mitgeteilt, dass er die kommenden 117 Tage hinter Gittern verbringen werde. Die Gefängnisstrafe bedeutet für ihn aber einen Strich durch seine Hochzeitspläne in der kommenden Woche. Doch weil er 3510 Euro Geldstrafe nicht zahlen konnte, um freigelassen zu werden, wurde er in die JVA nach Flensburg gebracht.

Noch besteht für ihn Hoffnung, dass er an seiner eigenen Hochzeit ein freier Mann ist: Jemand müsste für ihn die Geldstrafe begleichen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von shz.de

erstellt am 17.Jan.2017 | 14:54 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen